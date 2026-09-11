Эту куртку можно носить в 20, 40 и 60 лет: модная модель этой осени

Женщина в тренче. Фото: magnific

Осенью именно верхняя одежда часто определяет весь образ. Одной из моделей, которая из года в год не исчезает из гардеробов и легко сочетается с различными вещами, остается классический тренч. Этой осенью его снова называют одной из самых удачных покупок сезона.

Новини.LIVE расскажут, как носить тренч в разном возрасте и с чем его сочетать.

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Классический тренч — вещь, которая подходит почти всем

Тренч давно перестал быть просто плащом для прохладной и дождливой погоды. Когда-то его создали для военных, а со временем он перекочевал в повседневный гардероб и стал классикой. Его можно носить с джинсами, брюками, платьями, юбками и даже спортивной одеждой.

Просто нужно подобрать подходящую длину и крой. Кому-то больше подойдет свободная модель ниже колена, кому-то — тренч четкой формы с поясом. Возраст здесь не имеет особого значения, ведь одну и ту же вещь можно стилизовать по-разному.

Стильный тренч. Фото из Instagram

В 20 лет

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Тренч можно носить расстегнутым поверх худи, оставив капюшон снаружи. К такому сочетанию подойдут широкие джинсы и массивные кроссовки. Получится очень удобный образ.

В 40 лет

Классический тренч хорошо сочетается с прямыми брюками и джемпером. Обувь можно выбрать в зависимости от настроения — лоферы для более сдержанного образа или ботильоны для прохладной погоды. В качестве аксессуара подойдет сумка четкой формы.

В 60 лет

Тренч можно подчеркнуть поясом на талии или завязать его сзади, оставив плащ свободным. Он будет хорошо смотреться с прямыми брюками, юбкой миди и теплым джемпером. Дополнить образ можно шарфом и удобными кожаными ботинками.

В какую погоду стоит носить тренч

Чаще всего тренч достают из шкафа весной и осенью. Он хорошо защищает от ветра, а модели из водоотталкивающей ткани пригодятся и во время небольшого дождя. В более холодные дни его носят поверх свитера, водолазки или других вещей, создавая многослойный образ.

Для офиса больше подойдет классическая модель длиной до колена или ниже. Для повседневной носки можно выбрать более свободный тренч оверсайз. Пояс, крупные пуговицы и другие детали помогут изменить посадку вещи и сделать силуэт таким, как вам нравится.

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