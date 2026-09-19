Цвет, которого не ожидали этой осенью: в моде куртки именно такого оттенка

Девушка в коричневой куртке. Фото: magnific

Осенний гардероб постепенно меняется: на смену легким вещам приходят свитера, куртки и другая верхняя одежда. Кожаная куртка традиционно остается одним из самых популярных вариантов для прохладной погоды. Но в этом сезоне дизайнеры предлагают отойти от привычных черных и коричневых моделей и обратить внимание на красный цвет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

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Какой цвет куртки стал модным в 2026 году

Красная кожа появилась сразу в нескольких коллекциях сезона осень-зима 2026/2027. В Balenciaga показали объемную куртку с высоким воротником и построили вокруг нее полностью красный образ. В Isabel Marant выбрали другой подход — приталенную двубортную модель насыщенного томатного цвета.

Isabel Marant. Фото из Vogue

McQueen обратились к эстетике 2000-х. Бренд показал короткую байкерскую куртку бордового цвета, которую сочетал с юбкой с низкой посадкой. У Prada красная гамма появилась в другой популярной модели — бомбере.

Prada. Фото из Vogue

Красная кожаная куртка давно присутствует не только на подиумах. Один из самых известных примеров — образ героя Брэда Питта в "Бойцовском клубе". Его куртка стала частью узнаваемого образа персонажа и одной из вещей, которые ассоциируются с бунтарской эстетикой.

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В марте 2026 года красная кожа вновь оказалась в центре внимания. Белла Хадид появилась в первой сцене сериала Райана Мерфи "Красота" на мотоцикле, одетая в красный кожаный комплект. Образ сразу привлек внимание и быстро стал предметом обсуждения в модном контексте.

Кадр из сериала "Красота". Фото из Vogue

Черную или коричневую кожаную куртку легче вписать в повседневный гардероб, ведь она подходит к большинству вещей. Красная модель требует чуть больше внимания, зато может полностью изменить даже простой образ. Именно поэтому этой осенью стоит присмотреться к ней, если привычные цвета верхней одежды уже надоели.

Ранее мы писали о том, что пока сентябрь еще позволяет обходиться без куртки, самое время пересмотреть осенний гардероб. Некоторые модели, которые несколько лет назад были привычным выбором, в 2026 году стилисты советуют заменить на другие фасоны.

Также Новини.LIVE сообщали, что температура воздуха на улице заметно падает, поэтому летней одежды уже не всегда достаточно. Для такой погоды еще не нужно пальто — хватит нескольких легких вещей, которые можно накинуть поверх футболки или топа.