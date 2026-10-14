Бордовый цвет в гардеробе — главный конкурент черного: как носить его этой осенью

Бордовые вещи в гардеробе. Фото: magnific

Осенний гардероб естественным образом пополняется темными и насыщенными оттенками. Обычно в это время мы выбираем черный, серый и коричневый, но в этом сезоне стоит присмотреться к бордовому. Уличная мода Копенгагена, Лондона, Милана, Нью-Йорка и Парижа показывает, как этот цвет вписывается в повседневные наряды и более необычные сочетания.

Новини.LIVE со ссылкой на Elle расскажут, о чем именно идет речь.

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Бордовый цвет в осенних образах

Начать можно с одной бордовой вещи, которая будет привлекать внимание. Например, кожаной юбки миди, жакета с выразительной линией плеч или трикотажного свитера. Такие вещи можно сочетать с привычной одеждой: белой рубашкой, джинсами или черными брюками-палаццо. Благодаря этому даже одна новая покупка поможет освежить привычные комплекты.

Осенний образ с интересной деталью. Фото: Elle

Бордовый не обязательно сочетать только с базовыми цветами. Героини стритстайла носят его вместе с нежно-розовым, небесно-голубым, сиреневым и оливковым. Эти комбинации меняют привычное восприятие бордового, который часто ассоциируется со сдержанной осенней палитрой.

Еще один вариант — составить образ полностью в бордовых тонах. Чтобы он не казался однообразным, стоит сочетать разные материалы: гладкую кожу, приятный на ощупь трикотаж, полупрозрачные ткани и плотную костюмную шерсть. Оттенки тоже могут различаться. Винный, сливовый и темно-вишневый дополняют друг друга и придают комплекту глубину.

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Образ в бордовом оттенке. Фото: Elle

Если не хочется одеваться в один цвет, можно ограничиться аксессуарами. Бордовая сумка, солнцезащитные очки, платок, колготки или носки станут заметной деталью в повседневном образе. Отдельного внимания заслуживает обувь. Бордовые балетки, туфли с заостренным носком и высокие сапоги будут хорошо смотреться с осенними нарядами и помогут подчеркнуть выбранную цветовую гамму.

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