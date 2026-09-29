От жакета под змеиную кожу до тренча: что носить вместо косухи

Девушка в кожаной куртке. Фото: magnific

Косуха уже не пользуется той популярностью, какой пользовалась несколько лет назад. Осенью 2026 года стилисты советуют обратить внимание на другие кожаные модели, среди которых можно найти варианты как для классических образов, так и для повседневных нарядов. Стилист Анна Севрюкова назвала четыре варианта верхней одежды, которыми можно заменить привычную косуху.

Новини.LIVE готовы рассказать об этих альтернативах подробнее.

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Стоит ли отказываться от косухи в 2026 году

Мода на косухи действительно пошла на спад после нескольких сезонов большой популярности. Но это не значит, что любимую куртку нужно убирать из гардероба. Анна Севрюкова советует не спешить избавляться от качественной вещи, которая хорошо сидит и нравится владелице. Тренды меняются, а потом возвращаются.

"Подчеркиваю: если у вас в арсенале есть классная кожаная куртка-косуха, которую вы очень любите, не спешите ее выбрасывать. Ведь мода циклична, и каждый цикл повторяется раз в 5–6 лет", — пояснила стилистка.

А вот при покупке новой кожаной куртки можно обратить внимание на другие силуэты.

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Кожаный жакет

Один из вариантов — кожаный жакет. В этом сезоне в тренде модели с приталенным силуэтом. Они подчеркивают фигуру и не напоминают привычную короткую косуху. Еще один способ сделать жакет интереснее — выбрать необычную фактуру. Например, вместо гладкой кожи можно поискать модель с тиснением под кожу змеи или крокодила. По словам Анны Севрюковой, такая фактура может стать главной деталью образа.

Кожаный жакет в образе. Фото из Instagram

Кожаный тренч

Тем, кто привык к коротким курткам, можно попробовать более длинный вариант — кожаный плащ или тренч.

Здесь также нет необходимости ограничиваться одним фасоном. Приталенная модель с поясом подчеркнет талию, а прямой крой создаст более свободный силуэт. Второй вариант напоминает верхнюю одежду, популярную в конце 1990-х и в начале 2000-х.

Кожаный тренч. Фото из Instagram

Стилист советует выбирать фасон не только по трендам, но и в зависимости от того, какой силуэт хочется получить в результате.

Кожаный бомбер

Кожаный бомбер также остается среди актуальных моделей осени 2026 года. Он подойдет тем, кому нравятся более свободные и менее формальные образы. Отдельно Анна Севрюкова советует обратить внимание на бомберы с воротником-стойкой.

Кожаный бомбер. Фото из Instagram

Такие модели уже представлены в коллекциях массмаркет-брендов, поэтому найти подходящий вариант можно без долгих поисков. Такой бомбер можно носить с джинсами, брюками, юбками и другой повседневной одеждой.

Кожаная куртка прямого кроя

Еще один вариант — кожаная куртка или жакет прямого силуэта. Здесь особое значение приобретает длина. Стилист советует обращать внимание на модели, край которых проходит чуть выше линии бедер. Куртка, заканчивающаяся именно на самой объемной части бедер, может дополнительно привлекать к ней внимание.

Прямой крой сам по себе не подчеркивает талию, поэтому слишком длинная модель способна сделать силуэт визуально шире и прямее. Укороченный вариант помогает этого избежать.

Кожаная куртка. Фото из Instagram

Поэтому вместо привычной косухи осенью можно попробовать совершенно другой крой — от приталенного кожаного жакета до свободного бомбера или длинного тренча.

Ранее мы писали, что осенний гардероб не обязательно наполнять новыми вещами. Стилист Натали Парваз назвала пять вещей, которых достаточно для повседневных образов в любую погоду: среди них прямые джинсы, жакет, тонкий трикотаж, бомбер и пара универсальной обуви.

Также Новини.LIVE сообщали, что джинсовый бомбер, напоминающий куртки из 2000-х, снова появляется в осенних образах. Рианна уже показала свою версию — объемную модель с потертой фактурой, которую легко представить не только в повседневном гардеробе.