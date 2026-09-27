После легких рубашек: 2 куртки, которые будут везде этой осенью

Девушка в теплой куртке. Фото: magnific

Осенью верхняя одежда становится заметной частью образа. Именно куртка часто определяет, как будет выглядеть весь наряд, поэтому привычную модель можно заменить на более интересный вариант. Этой осенью среди актуальных моделей стоит обратить внимание на короткий тренч и замшевую куртку. Обе вещи легко вписываются в повседневный гардероб.

Об этом рассказывает редакция Новини.LIVE.

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Короткий тренч

Классический тренч в этом сезоне обрел новую длину. Вместо моделей до колена дизайнеры и магазины предлагают укороченные варианты, которые больше напоминают куртку. Короткий тренч можно носить с джинсами, прямыми брюками и юбками. Его можно накинуть поверх футболки в теплые дни или надеть под него свитер, когда температура начнет снижаться.

Короткий тренч в образе. Фото из Instagram

Обратите внимание на эту модель в нейтральных оттенках — бежевом, молочном, коричневом или черном. Они не привязаны к одному сезону и не ограничивают выбор других вещей. Еще одно преимущество короткого тренча — его силуэт. Он подойдет тем, кто не хочет носить длинную верхнюю одежду.

Замшевая куртка

Замша по-прежнему входит в число материалов, которые часто появляются в осенних коллекциях. Ее главная особенность — фактура, которая сразу придает вещи выразительность. Этой осенью можно выбирать не только классические замшевые куртки. Актуальными будут модели, напоминающие жакеты или бомберы. Они лучше всего смотрятся в повседневных образах.

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Замшевая куртка от Massimo Dutti. Фото из Instagram

Что касается цветов, выбор также не ограничивается черным. Стоит присмотреться к оттенкам карамели, шоколада, коньяка и другим натуральным тонам. Они будут эффектно смотреться с денимом, трикотажем и базовыми вещами.

В то же время замшевую куртку лучше оставить для сухой погоды. Дождь и влага могут повредить материал, поэтому на случай непогоды стоит иметь другой вариант верхней одежды.

Если не хочется покупать несколько курток на один сезон, достаточно выбрать модель, которая будет сочетаться с большинством вещей в гардеробе. Короткий тренч подойдет для сдержанных образов, а замшевая куртка поможет добавить фактуры даже простому комплекту.

Ранее мы писали о том, что джинсовый бомбер возвращается в осенний гардероб после пика популярности в 2000-х. Именно такую куртку недавно показала Рианна — объемную джинсовую модель, которая напоминает классический бомбер, но имеет более свободный крой.

Также Новини.LIVE сообщали, что осенью 2026 года свитера уже не сводятся к объемным моделям крупной вязки. На подиумах появились V-образные вырезы, полоски, поло, короткие рукава и тонкий кашемир, а наряду с свободными фасонами — приталенные модели.