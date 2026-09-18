Не одна универсальная пара: 3 модели джинсов, которые можно носить всю осень

Джинсы. Фото: magnific

Осенью джинсы вновь становятся одной из главных вещей в гардеробе. Стилисты предлагают носить их с рубашками, свитерами, куртками и жакетами, а обувь можно менять в зависимости от погоды и настроения. В этом сезоне дизайнеры предлагают не одну конкретную модель. На подиумах и в образах инфлюенсерок можно увидеть сразу несколько разных моделей джинсов.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на In Journal расскажет о них подробнее.

Реклама

Какие джинсы носить осенью 2026 года

Джинсы свободного кроя

Они остаются одной из заметных тенденций сезона. Этой осенью актуальными будут темные оттенки денима — от насыщенного синего до глубокого индиго. При этом не обязательно искать совершенно новые на вид джинсы. Выцветший деним с легким винтажным эффектом тоже остается актуальным.

Джинсы свободного кроя. Фото из Instagram

Мешковатые модели смело сочетайте с вещами разного объема. Например, с приталенным верхом или, наоборот, дополните просторным свитером или курткой.

Читайте также:

Джинсы с подвернутым низом

Подвернутые штанины снова становятся заметной деталью в осенних образах. Причем не обязательно покупать специальную модель — любимые джинсы прямого или свободного кроя можно подвернуть самостоятельно. Такой прием уже добавляет образу акцент, поэтому верх лучше оставить простым. Футболка, рубашка, свитер или жакет в сочетании с классической обувью будут смотреться уместно.

Подвернутые штанины у джинсов. Фото из Instagram

Еще один плюс такого варианта — возможность показать обувь. Поэтому здесь будут уместны лоферы, балетки или ботинки.

Джинсы-клеш

Мода на 1970-е этой осенью проявляется не только в одежде, но и в выборе денима. Джинсы-клеш идеально дополняют образы с элементами бохо, бахромой и ковбойскими деталями. В этом сезоне стоит обратить внимание на модели с высокой посадкой. Они подчеркивают талию, а длинные брючины в сочетании с обувью на каблуке или платформе визуально удлиняют силуэт.

Джинсы-клеш. Фото из Instagram

Таким образом, джинсы остаются базовой вещью, которую не нужно убирать с приходом холодов. Выбирайте фасон, в котором удобно, и сочетайте его с вещами, которые уже есть в вашем гардеробе.

Ранее мы писали о том, что джинсы из 50-х и 80-х годов снова появляются в осенних образах, но сегодня их носят, не повторяя буквально стиль прошлых десятилетий. Из 50-х возвращается прямой крой с высокой посадкой, а из 80-х — более объемные модели и заметные детали.

Также Новини.LIVE сообщали, что осенью джинсы можно носить не только с футболками и кроссовками. В этом сезоне их сочетают с рубашками, свитерами, жакетами и верхней одеждой, меняя весь образ в зависимости от кроя джинсов.