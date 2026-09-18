Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Джинсы, с которыми не придется долго думать над образом

Джинсы, с которыми не придется долго думать над образом

Ua ru
18 сентября 2026 09:19
Не одна универсальная пара: 3 модели джинсов, которые можно носить всю осень
Джинсы. Фото: magnific

Осенью джинсы вновь становятся одной из главных вещей в гардеробе. Стилисты предлагают носить их с рубашками, свитерами, куртками и жакетами, а обувь можно менять в зависимости от погоды и настроения. В этом сезоне дизайнеры предлагают не одну конкретную модель. На подиумах и в образах инфлюенсерок можно увидеть сразу несколько разных моделей джинсов.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на In Journal расскажет о них подробнее.

Реклама

Какие джинсы носить осенью 2026 года

Джинсы свободного кроя

Они остаются одной из заметных тенденций сезона. Этой осенью актуальными будут темные оттенки денима — от насыщенного синего до глубокого индиго. При этом не обязательно искать совершенно новые на вид джинсы. Выцветший деним с легким винтажным эффектом тоже остается актуальным.

Джинси, що залишаються в тренді
Джинсы свободного кроя. Фото из Instagram

Мешковатые модели смело сочетайте с вещами разного объема. Например, с приталенным верхом или, наоборот, дополните просторным свитером или курткой.

Читайте также:

Джинсы с подвернутым низом

Подвернутые штанины снова становятся заметной деталью в осенних образах. Причем не обязательно покупать специальную модель — любимые джинсы прямого или свободного кроя можно подвернуть самостоятельно. Такой прием уже добавляет образу акцент, поэтому верх лучше оставить простым. Футболка, рубашка, свитер или жакет в сочетании с классической обувью будут смотреться уместно.

Які джинси будуть доречні восени
Подвернутые штанины у джинсов. Фото из Instagram

Еще один плюс такого варианта — возможность показать обувь. Поэтому здесь будут уместны лоферы, балетки или ботинки.

Джинсы-клеш

Мода на 1970-е этой осенью проявляется не только в одежде, но и в выборе денима. Джинсы-клеш идеально дополняют образы с элементами бохо, бахромой и ковбойскими деталями. В этом сезоне стоит обратить внимание на модели с высокой посадкой. Они подчеркивают талию, а длинные брючины в сочетании с обувью на каблуке или платформе визуально удлиняют силуэт.

Джинси кльош залишаються базовою річчю
Джинсы-клеш. Фото из Instagram

Таким образом, джинсы остаются базовой вещью, которую не нужно убирать с приходом холодов. Выбирайте фасон, в котором удобно, и сочетайте его с вещами, которые уже есть в вашем гардеробе.

Ранее мы писали о том, что джинсы из 50-х и 80-х годов снова появляются в осенних образах, но сегодня их носят, не повторяя буквально стиль прошлых десятилетий. Из 50-х возвращается прямой крой с высокой посадкой, а из 80-х — более объемные модели и заметные детали.

Также Новини.LIVE сообщали, что осенью джинсы можно носить не только с футболками и кроссовками. В этом сезоне их сочетают с рубашками, свитерами, жакетами и верхней одеждой, меняя весь образ в зависимости от кроя джинсов.

мода Джинсы стиль какие джинсы в моде трендовая модель джинсов
Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "мода"
Автор:
Юлия Хивренко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации