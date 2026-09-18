Не одна універсальна пара: 3 моделі джинсів, які можна носити всю осінь

Джинси. Фото: magnific

Восени джинси знову стають однією з головних речей у гардеробі. Стилісти пропонують носити їх із сорочками, светрами, куртками та жакетами, а взуття можна змінювати залежно від погоди й настрою. Цього сезону дизайнери пропонують не одну конкретну форму. На подіумах і в образах інфлюенсерок можна побачити одразу кілька різних моделей джинсів.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на In Journal розповість про них детальніше.

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Які джинси носити восени 2026 року

Мішкуваті джинси

Джинси вільного крою залишаються серед помітних тенденцій сезону. Цієї осені актуальними будуть темні відтінки деніму — від насиченого синього до глибокого індиго. При цьому не обов'язково шукати абсолютно нові на вигляд джинси. Вицвілий денім із легким вінтажним ефектом теж залишається актуальним.

Мішкуваті джинси. Фото з Instagram

Мішкуваті моделі сміливо поєднуйте із речами різного об'єму. Наприклад, з приталеним верхом або, навпаки, доповнити просторим светром чи курткою.

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Джинси з підгорнутим низом

Підгорнуті штанини знову стають помітною деталлю в осінніх образах. Причому не обов'язково купувати спеціальну модель — улюблені джинси прямого або вільного крою можна підвернути самостійно. Такий прийом уже додає образу акценту, тому верх краще залишити простим. Футболка, сорочка, светр або жакет разом із класичним взуттям матимуть доречний вигляд.

Підгорнуті штанини у джинсів. Фото з Instagram

Ще один плюс такого варіанту — можливість показати взуття. Тому тут будуть доречні лофери, балетки чи черевики.

Джинси кльош

Мода на 1970-ті цієї осені проявляється не лише в одязі, а й у виборі деніму. Джинси кльош ідеально доповнюють образи з елементами бохо, бахромою та ковбойськими деталями. Цього сезону варто звернути увагу на моделі з високою посадкою. Вони підкреслюють талію, а довгі штанини разом із взуттям на підборах або платформі візуально витягують силует.

Джинси кльош. Фото з Instagram

Таким чином, джинси залишаються базовою річчю, яку не потрібно відкладати з приходом холодів. Обирайте фасон, у якому зручно, і комбінуйте його з речами, які вже є у вашій шафі.

Раніше ми писали про те, що джинси з 50-х і 80-х років знову з’являються в осінніх образах, але сьогодні їх носять без буквального повторення стилю минулих десятиліть. Від 50-х повертається прямий крій із високою посадкою, а від 80-х — більш об’ємні моделі та помітні деталі.

Також Новини.LIVE повідомляли, що восени джинси можна носити не лише з футболками та кросівками. Цього сезону їх поєднують із сорочками, светрами, жакетами та верхнім одягом, змінюючи весь образ залежно від крою деніму.