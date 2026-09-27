Після легких сорочок: 2 куртки, які будуть всюди цієї осені

Дівчина в теплій куртці. Фото: magnific

Восени верхній одяг стає помітною частиною образу. Саме куртка часто визначає, який вигляд матиме весь комплект, тому звичну модель можна замінити на цікавіший варіант. Цієї осені серед актуальних моделей варто звернути увагу на короткий тренч і замшеву куртку. Обидві речі легко вписати у повсякденний гардероб.

Про це розповідає редакція Новини.LIVE.

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Короткий тренч

Класичний тренч цього сезону отримав нову довжину. Замість моделей до коліна дизайнери та магазини пропонують укорочені варіанти, які більше нагадують куртку. Короткий тренч можна носити з джинсами, прямими штанами та спідницями. Його можна накинути поверх футболки у теплі дні або додати під низ светр, коли температура почне падати.

Короткий тренч в образі. Фото з Instagram

Зверніть увагу на цю модель у нейтральних відтінках — бежевому, молочному, коричневому чи чорному. Вони не прив'язані до одного сезону та не обмежують вибір інших речей. Ще одна перевага короткого тренча — його силует. Він підійде тим, хто не хоче носити довгий верхній одяг.

Замшева куртка

Замша залишається серед матеріалів, які часто з'являються в осінніх колекціях. Її головна особливість — фактура, яка одразу додає речі виразності. Цієї осені можна обирати не лише класичні замшеві куртки. Актуальними будуть моделі, які нагадують жакети або бомбери. Вони найкраще працюють у повсякденних образах.

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Замшева куртка від Massimo Dutti. Фото з Instagram

За кольорами вибір також не обмежується чорним. Варто придивитися до відтінків карамелі, шоколаду, коньяку та інших природних тонів. Вони будуть мати ефектний вигляд з денімом, трикотажем і базовими речами.

Водночас замшеву куртку краще залишити для сухої погоди. Дощ і волога можуть пошкодити матеріал, тому для негоди варто мати інший варіант верхнього одягу.

Якщо не хочеться купувати кілька курток на один сезон, достатньо вибрати модель, яка поєднуватиметься з більшістю речей у гардеробі. Короткий тренч підійде для стриманих образів, а замшева куртка допоможе додати фактури навіть простому комплекту.

Раніше ми писали про те, що джинсовий бомбер повертається в осінній гардероб після популярності у 2000-х. Саме таку куртку нещодавно показала Ріанна — об’ємну джинсову модель, яка нагадує класичний бомбер, але має більш вільний крій.

Також Новини.LIVE повідомляли, що восени 2026 року светри вже не зводяться до об’ємних моделей великої в’язки. На подіумах з’явилися V-подібні вирізи, смужки, поло, короткі рукави та тонкий кашемір, а поруч із вільними фасонами — приталені моделі.