5 осенних вещей, которые легко сочетать друг с другом: их отобрал опытный стилист

Девушка в жакете. Фото: magnific

Осенний гардероб не нужно каждый год полностью обновлять. Достаточно нескольких вещей, которые хорошо сочетаются друг с другом и подходят для различной погоды. Речь идет о базовых вещах, которые всегда остаются актуальными. Стилист Натали Парваз назвала пять таких вещей, которые можно носить в течение всей осени.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на социальные сети Парваз расскажет об этом подробнее.

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Жакет

Жакет идеально подойдет для повседневной жизни. Натали Парваз советует подбирать его не только по модным тенденциям, но прежде всего по посадке.

"Выбирайте жакет, который легко впишется именно в ваш гардероб. Прямой, оверсайз или более приталенный", — сказала стилистка.

Прямой жакет подойдет для различных комплектов. Свободная модель поможет создать непринужденный образ, а приталенный подчеркнет фигуру.

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Прямые джинсы

Еще одна вещь, без которой почти невозможно представить осенний гардероб, — прямые джинсы. Они не привязаны к одному стилю, поэтому их легко носить с разной одеждой и обувью.

"Хорошие прямые джинсы — это базовая вещь, которая сочетается практически с любым верхом и обувью", — отметила Натали Парваз.

Осенью одну пару можно носить с жакетом, тонким джемпером, кардиганом, бомбером или теплой верхней одеждой. Достаточно сменить обувь и верх, чтобы получить совершенно другой наряд.

Тонкий трикотаж

Осенью погода часто меняется в течение дня. Поэтому в гардеробе пригодятся вещи, которые можно носить отдельно или надевать под другую одежду. Стилист советует иметь хотя бы один из следующих вариантов:

лонгслив;

тонкий джемпер;

кардиган.

"Лонгслив, тонкий джемпер или кардиган идеально подходят для осенних многослойных образов", — рассказала Натали Парваз.

В теплый день лонгслив или джемпер можно носить отдельно. Когда температура понижается, поверх него легко надеть жакет, бомбер или другую верхнюю одежду.

Бомбер

Для тех, кто предпочитает удобную одежду, хорошим вариантом станет бомбер. Он хорошо сочетается с джинсами, трикотажем и другой одеждой, которую обычно выбирают для повседневных образов.

"Бомбер — одна из самых удобных вещей для повседневного осеннего гардероба", — отметила эксперт.

Его можно носить вместо жакета, когда хочется создать более непринужденный образ. Бомбер также удобно использовать в качестве верхнего слоя в прохладную погоду.

Универсальная обувь

Последний пункт в списке — обувь, которую можно носить с большинством осенней одежды. Здесь стилистка советует ориентироваться не только на внешний вид, но и на собственный ритм жизни. Среди базовых вариантов Натали Парваз называет лоферы, челси и классические ботильоны.

"Выбирайте ту пару, которая больше всего соответствует вашему образу жизни", — посоветовала стилистка.

Одна удачная пара обуви может удовлетворить большинство повседневных потребностей осенью. В ней должно быть удобно ходить, и важно, чтобы она сочеталась с джинсами, жакетом, трикотажем и верхней одеждой.

Базовый гардероб на осень 2026

Для практичного осеннего гардероба достаточно совсем немного вещей. Прямые джинсы, жакет, тонкий трикотаж, бомбер и удобная обувь легко комбинируются между собой. Меняя только верхний слой, обувь или аксессуары, можно создавать разные образы на каждый день.

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