Не скинни и не палаццо: фасон брюк, который стоит примерить этой осенью

Девушка в светлых брюках. Фото: magnific

Французский стиль часто строится на простых вещах, которые хочется носить каждый день. Этой осенью в образах парижанок все чаще появляются брюки flare — модели, облегающие бедра и расширяющиеся ниже колена. Их носят не только в обычных повседневных образах. Такие брюки уместны в офисе, на встрече или при вечернем выходе. В этом и заключается их преимущество.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на Interia расскажет об этом подробнее.

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Почему француженки выбирают именно эти брюки

В этом сезоне вместо привычных джинсов стоит присмотреться к брюкам из ткани. В тренде модели, которые повторяют линию бедер, но не обтягивают их слишком сильно.

Для базового гардероба подойдут:

черные;

коричневые;

бежевые или молочные брюки.

Нейтральный цвет позволяет сочетать их с рубашками, жакетами, трикотажем и другими вещами, которые уже есть в шкафу.

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Черные брюки. Фото из Instagram

При этом брюки flare не выглядят сугубо офисно. С правильно подобранной обувью и верхом они легко переходят в вечерний гардероб.

Как flare меняют силуэт

Эту модель большинство полюбило за крой. Брюки довольно узкие сверху, а от колена становятся шире. Благодаря этому силуэт ног кажется длиннее, а фигура — более пропорциональной. Еще более выразительным будет эффект при высокой посадке. Она подчеркивает талию, а длинные брючины создают непрерывную вертикаль от бедер донизу.

Современные брюки flare не обязательно должны напоминать яркие клеши из 1970-х. Сейчас популярны сдержанные модели, которые легко вписать даже в минималистичный гардероб.

Актуальный образ с flare. Фото из Instagram

С чем носить flare осенью

С такими брюками лучше сочетать простой верх. Это может быть тонкая водолазка, белая рубашка, лаконичный топ или кофта в горизонтальную полоску. Еще, в качестве варианта, можно добавить жакет.

Верхняя одежда тоже не должна быть сложной. Осенью к брюкам flare можно подобрать тренч, замшевую куртку или жакет в клетку. Двубортный пиджак также хорошо вписывается в такой комплект.

Отдельное внимание стоит уделить обуви. К flare подходят ботильоны на невысоком каблуке, лоферы, мокасины и балетки Mary Jane. Для более непринужденного образа можно выбрать кожаные сабо или замшевые сапоги в ковбойском стиле.

Вообще стилисты не советуют перегружать такой образ слишком широким верхом. Объемное худи или бесформенная куртка могут нарушить пропорции. Зато лучше смотрятся вещи с четкой линией плеч или одежда, которая подчеркивает талию.

Брюки-клеш могут стать хорошей альтернативой джинсам на осень. Они остаются удобными для повседневных образов.

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