Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Самые модные брюки осени-2026: коричневая модель, которая идет всем

Самые модные брюки осени-2026: коричневая модель, которая идет всем

Ua ru
31 августа 2026 14:54
Коричневые брюки до щиколотки: осенний тренд, не знающий возрастных ограничений
Коричневые брюки в образе. Фото: magnific

Коричневые укороченные брюки — удачный способ перенести любимый летний фасон в осенний гардероб. Насыщенный коричневый цвет придает образу сезонное настроение, а длина позволяет сохранить его легкость. Такая модель подходит женщинам разного возраста, ведь ее легко сочетать с базовыми вещами, обувью и верхней одеждой.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Реклама

Коричневые брюки — главная вещь осеннего гардероба

В этом сезоне стоит обратить внимание на оттенки от молочного шоколада и карамели до насыщенного темно-коричневого. Важен не только цвет, но и ткань, и крой.

Коричневі штани підійдуть для повсякденних образів
Кожаные коричневые брюки. Фото из Instagram

Для повседневных образов подойдут укороченные коричневые джинсы. Пока погода позволяет, то можно выбрать брюки из льна, хлопка или атласа. Такие материалы идеальны в первые прохладные недели осени, когда к теплой одежде переходить еще не хочется.

Комфортні штани на осінь
Короткие коричневые брюки. Фото из Instagram

Как носить коричневые брюки осенью 2026 года

Укороченный крой будет удачно смотреться не только с обувью на каблуке. Для офисного образа можно выбрать костюмные брюки с высокой посадкой, короткую куртку с воротником-стойкой и кожаные балетки. Еще один вариант — заменить балетки на атласные кроссовки и получить более непринужденный наряд.

Читайте также:

Для более сдержанного образа можно выбрать замшевые брюки свободного кроя. К ним легко подобрать рубашки, заправленные за пояс, лоферы и ботильоны на невысоких устойчивых каблуках. Такой комплект подойдет для работы, встречи или прогулки по городу.

Когда температура понизится, легкие модели можно заменить шерстяными брюками. К ним подойдут объемные свитера, кардиганы и пуловеры на молнии. Коричневый цвет удачно сочетается с молочным, серым, черным и бордовым, поэтому составить новый образ из вещей, которые уже есть в шкафу, будет несложно.

Ранее мы писали о том, что брюки в стиле 90-х по-прежнему остаются в моде. Речь идет о прямых брюках с низкой посадкой и небольшим расширением к низу.

Также Новини.LIVE сообщали, какие еще брюки стоит рассмотреть для покупки на осень для базового гардероба. Пока дизайнеры определяют главные тенденции сезона, модницы Копенгагена и Лиссабона уже носят желтые брюки в повседневных образах и сочетают их как с базовыми вещами, так и с более яркими комплектами.

тренды штаны трендовые образы 2026 год модные штаны
Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "мода"
Автор:
Юлия Хивренко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации