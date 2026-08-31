Коричневые брюки до щиколотки: осенний тренд, не знающий возрастных ограничений

Коричневые брюки в образе. Фото: magnific

Коричневые укороченные брюки — удачный способ перенести любимый летний фасон в осенний гардероб. Насыщенный коричневый цвет придает образу сезонное настроение, а длина позволяет сохранить его легкость. Такая модель подходит женщинам разного возраста, ведь ее легко сочетать с базовыми вещами, обувью и верхней одеждой.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

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Коричневые брюки — главная вещь осеннего гардероба

В этом сезоне стоит обратить внимание на оттенки от молочного шоколада и карамели до насыщенного темно-коричневого. Важен не только цвет, но и ткань, и крой.

Кожаные коричневые брюки. Фото из Instagram

Для повседневных образов подойдут укороченные коричневые джинсы. Пока погода позволяет, то можно выбрать брюки из льна, хлопка или атласа. Такие материалы идеальны в первые прохладные недели осени, когда к теплой одежде переходить еще не хочется.

Короткие коричневые брюки. Фото из Instagram

Как носить коричневые брюки осенью 2026 года

Укороченный крой будет удачно смотреться не только с обувью на каблуке. Для офисного образа можно выбрать костюмные брюки с высокой посадкой, короткую куртку с воротником-стойкой и кожаные балетки. Еще один вариант — заменить балетки на атласные кроссовки и получить более непринужденный наряд.

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Для более сдержанного образа можно выбрать замшевые брюки свободного кроя. К ним легко подобрать рубашки, заправленные за пояс, лоферы и ботильоны на невысоких устойчивых каблуках. Такой комплект подойдет для работы, встречи или прогулки по городу.

Когда температура понизится, легкие модели можно заменить шерстяными брюками. К ним подойдут объемные свитера, кардиганы и пуловеры на молнии. Коричневый цвет удачно сочетается с молочным, серым, черным и бордовым, поэтому составить новый образ из вещей, которые уже есть в шкафу, будет несложно.

Ранее мы писали о том, что брюки в стиле 90-х по-прежнему остаются в моде. Речь идет о прямых брюках с низкой посадкой и небольшим расширением к низу.

Также Новини.LIVE сообщали, какие еще брюки стоит рассмотреть для покупки на осень для базового гардероба. Пока дизайнеры определяют главные тенденции сезона, модницы Копенгагена и Лиссабона уже носят желтые брюки в повседневных образах и сочетают их как с базовыми вещами, так и с более яркими комплектами.