Коричневі штани до кісточки: тренд осені, який не має вікових обмежень

Коричневі штани в образі. Фото: magnific

Коричневі укорочені штани — вдалий спосіб перенести улюблений літній фасон в осінній гардероб. Глибокий коричневий колір додає образу сезонного настрою, а довжина дозволяє залишити образ легким. Така модель підходить жінкам різного віку, адже її легко поєднувати з базовими речами, взуттям і верхнім одягом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

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Коричневі штани — головна річ осіннього гардероба

Цього сезону варто придивитися до відтінків від молочного шоколаду й карамелі до насиченого темно-коричневого. Важливий не лише колір, а й тканина та крій.

Шкіряні коричневі штани. Фото з Instagram

Для повсякденних образів підійдуть укорочені коричневі джинси. Поки погода дозволяє, можна обрати штани з льону, бавовни або сатину. Такі матеріали ідеальні у перші прохолодні тижні осені, коли до теплого одягу переходити ще не хочеться.

Короткі коричневі штани. Фото з Instagram

Як носити коричневі штани восени 2026 року

Укорочений крій буде мати вдалий вигляд не лише з взуттям на підборах. Для офісного образу можна взяти костюмні штани з високою посадкою, коротку куртку з коміром-стійкою та шкіряні балетки. Ще один варіант — замінити балетки на сатинові кросівки й отримати більш розслаблений комплект.

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Для стриманішого образу можна вибрати замшеві штани вільного крою. До них легко підібрати сорочки, заправлені за пояс, лофери та ботильйони на невисоких стійких підборах. Такий комплект підійде для роботи, зустрічі чи прогулянки містом.

Коли температура знизиться, легкі моделі можна замінити вовняними штанами. До них пасуватимуть об'ємні светри, кардигани та пуловери на блискавці. Коричневий колір вдало поєднується з молочним, сірим, чорним і бордовим, тому скласти новий образ із речей, які вже є у шафі, буде нескладно.

Раніше ми писали про те, що штани в стилі 90-х все ще залишаються в моді. Річ про прямі штани з низькою посадкою та невеликим розширенням донизу.

Також Новини.LIVE повідомляли, які ще штани варто розглянути для покупки на осінь для базового гардероба. Поки дизайнери визначають головні напрямки сезону, модниці Копенгагена та Лісабона вже носять жовті штани у повсякденних образах і поєднують їх як із базовими речами, так і з більш виразними комплектами.