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Главная Мода Джинсам нашли замену: какие леггинсы будут в моде осенью 2026 года

Джинсам нашли замену: какие леггинсы будут в моде осенью 2026 года

Ua ru
1 сентября 2026 09:01
Леггинсы возвращаются в осенний гардероб: какие модели выбрать в 2026 году
Девушка в леггинсах. Фото: magnific

Как только температура падает, рука сама тянется к джинсам. Но осенью 2026 года есть более интересная альтернатива — леггинсы, которые стилисты предлагают носить не только дома или на тренировках. В этом сезоне они становятся частью продуманных повседневных образов.

Новини.LIVE со ссылкой на издание Who What Wear расскажет, какие модели леггинсов стоит носить в этом сезоне.

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Темно-серые леггинсы

Если черные леггинсы уже кажутся слишком очевидным выбором, попробуйте графитовые. Темно-серый цвет осенью легко вписать в гардероб с шерстяным пальто, объемным свитером, рубашкой или кожаной курткой. А еще он не создает такого контраста со светлым верхом, как черный.

Графітові легінси залишаються практичним вибором
Темно-серые леггинсы в образе. Фото из Instagram

Ажурный трикотаж

Осенью хочется не только практичной, но и приятной на ощупь одежды. Именно поэтому леггинсы из ажурного трикотажа становятся более интересной альтернативой обычным гладким моделям из спортивной ткани. Верх здесь можно оставить максимально простым — например, надеть однотонный свитер или рубашку. Правда, такой вариант больше подходит для сухой погоды, чем для дождя и слякоти.

Шоколадный цвет

Коричневые оттенки давно вышли за пределы верхней одежды и обуви. Теперь они перебираются и на леггинсы. Их можно носить с молочным, бежевым, бордовым или таким же коричневым верхом. А если не хочется собирать сложный комплект, достаточно добавить светлый свитер и темную обувь.

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Коричневі легінси в образах
Коричневые леггинсы. Фото из Instagram

Капри возвращаются

И, наконец, — леггинсы-капри, длина которых доходит до середины голени. Капри пережили не лучшие времена, но теперь их снова можно увидеть в гардеробах модниц. Однако стилизовать их по старому сценарию не стоит. Вместо короткого топа лучше взять рубашку, свободную блузу, кардиган или жакет.

Ранее мы писали о том, что джинсы-"морковки" снова вернулись из 1980-х, хотя еще недавно казались старомодными. У них есть одна особенность, которая может изменить привычный осенний гардероб.

Также Новини.LIVE сообщали, что лоферы осенью заменят сразу несколько пар обуви — от офисных туфель до повседневных кроссовок. Но дело не только в их универсальности: есть еще одна причина, почему именно осенью они будут уместны.

мода тренды стиль штаны стильные образы
Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "мода"
Автор:
Юлия Хивренко

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