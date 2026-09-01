Легінси повертаються в осінній гардероб: які моделі обирати у 2026 році

Дівчина в легінсах. Фото: magnific

Як тільки температура падає, рука сама тягнеться до джинсів. Але восени 2026 року є цікавіша альтернатива — легінси, які стилісти пропонують носити не лише вдома чи на тренування. Цього сезону вони стають частиною продуманих повсякденних образів.

Новини.LIVE з посиланням на видання Who What Wear розповість, які моделі легінсів варто носити цього сезону.

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Темно-сірі легінси

Якщо чорні легінси вже здаються занадто очевидним вибором, спробуйте графітові. Темно-сірий восени легко вписати в гардероб із вовняним пальтом, об’ємним светром, сорочкою або шкіряною курткою. А ще він не створює такого контрасту зі світлим верхом, як чорний.

Темно-сірі легінси в образі. Фото з Instagram

Ажурний трикотаж

Восени хочеться не лише практичного, а й приємного до тіла одягу. Саме тому легінси з ажурного трикотажу стають цікавішою альтернативою звичайним гладким моделям зі спортивної тканини. Верх тут можна залишити максимально простим — наприклад, взяти однотонний светр або сорочку. Щоправда, такий варіант більше підходить для сухої погоди, ніж для дощу та сльоти.

Шоколадний колір

Коричневі відтінки давно вийшли за межі верхнього одягу та взуття. Тепер вони перебираються й на легінси. Їх можна носити з молочним, бежевим, бордовим або таким самим коричневим верхом. А якщо не хочеться збирати складний комплект, достатньо додати світлий светр і темне взуття.

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Коричневі легінси. Фото з Instagram

Капрі повертаються

І нарешті — легінси-капрі, довжина яких сягає середини гомілки. Капрі пережили не найкращі часи, але тепер їх знову можна побачити у гардеробах модниць. Проте стилізувати їх за старим сценарієм не варто. Замість короткого топа краще взяти сорочку, вільну блузу, кардиган або жакет.

Раніше ми писали про те, що джинси-"морквинки" знову повернулися з 1980-х, хоча ще недавно здавалися старомодними. Вони мають одну особливість, яка може змінити звичний осінній гардероб.

Також Новини.LIVE повідомляли, що лофери восени замінять кілька пар взуття одразу — від офісних туфель до повсякденних кросівок. Але справа не лише в їх універсальності: є інша причина, чому саме восени вони будуть доречні.