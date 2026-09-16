Не skinny і не палаццо: фасон штанів, який варто приміряти цієї осені

Дівчина в світлих штанах. Фото: magnific

Французький стиль часто будується на простих речах, які хочеться носити щодня. Цієї осені в образах парижанок все частіше з'являються штани flare — моделі, що облягають стегна, а нижче коліна розширюються. Їх носять не лише у звичайних повсякденних образах. Такі штани доречні в офісі, на зустрічі чи вечірньому виході. У цьому й полягає їхня перевага.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на Interia розповість про це детальніше.

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Чому француженки обирають саме ці штани

Цього сезону замість звичних джинсів варто придивитися до штанів із тканини. В тренді моделі, які повторюють лінію стегон, але не обтягують їх надто сильно.

Для базового гардероба підійдуть:

чорні;

коричневі;

бежеві або молочні штани.

Нейтральний колір дозволяє поєднувати їх із сорочками, жакетами, трикотажем та іншими речами, які вже є у шафі.

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При цьому flare не мають суто офісний вигляд. З правильно підібраним взуттям і верхом вони спокійно переходять у вечірній гардероб.

Як flare змінюють силует

Цю модель більшість полюбили за крій. Штани досить вузькі зверху, а від коліна стають ширшими. Через це силует ніг здається довшим, а фігура — більш пропорційною. Ще виразнішим ефект буде з високою посадкою. Вона підкреслює талію, а довгі штанини створюють безперервну вертикаль від стегон донизу.

Сучасні flare не обов'язково мають нагадувати яскраві кльоші з 1970-х. Зараз популярні спокійні моделі, які нескладно вписати навіть у мінімалістичний гардероб.

Актуальний образ з flare. Фото з Instagram

З чим носити flare восени

З такими штанами краще поєднувати простий верх. Це може бути тонка водолазка, біла сорочка, лаконічний топ або кофта в горизонтальну смужку. Ще як варіант можна додати жакет.

Верхній одяг теж не має бути складним. Восени до flare можна підібрати тренч, замшеву куртку або жакет у клітинку. Двобортний піджак також добре вписується в такий комплект.

Окрему увагу варто приділити взуттю. До flare пасують ботильйони на невисоких підборах, лофери, мокасини та балетки Mary Jane. Для більш розслабленого образу можна вибрати шкіряні сабо або замшеві чоботи в ковбойському стилі.

Взагалі стилісти не радять перевантажувати такий образ надто широким верхом. Об'ємне худі чи безформна куртка можуть порушити пропорції. Натомість краще працюють речі з чіткою лінією плечей або одяг, який залишає талію помітною.

Flare можуть стати хорошою альтернативою джинсам на осінь. Вони залишаються зручними для щоденних образів.

Раніше ми писали про те, що цієї осені светри не обмежуються звичними об’ємними моделями великої в’язки. У колекціях 2026 року є тонкий трикотаж, поло, моделі з V-подібним вирізом, смужками та короткими рукавами, а серед матеріалів окреме місце посідає кашемір.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в’язаний жилет ще недавно асоціювався зі старомодним гардеробом, але восени 2026 року він повертається у нових поєднаннях. У колекціях з’явилися моделі спокійних відтінків, від тонкої до грубої в’язки та без зайвого декору.