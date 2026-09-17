5 осінніх речей, які легко поєднувати між собою: їх відібрала досвідчена стилістка

Дівчина в жакеті. Фото: magnific

Осінній гардероб не потрібно щороку повністю оновлювати. Достатньо кількох речей, які добре поєднуються між собою і підходять для різної погоди. Мова про базу, яка завжди залишається актуальною. Стилістка Наталі Парваз назвала п'ять таких речей, які можна носити протягом усієї осені.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на соціальні мережі Парваз розповість детальніше про це.

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Жакет

Жакет ідеально підійде для повсякденного життя. Наталі Парваз лише радить підбирати його не лише за модними тенденціями, а насамперед за посадкою.

"Обирайте жакет, який легко впишеться саме у ваш гардероб. Прямий, оверсайз або більш приталений", — сказала стилістка.

Прямий жакет підійде для різних комплектів. Вільна модель допоможе створити невимушений образ, а приталена підкреслить фігуру.

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Прямі джинси

Ще одна річ, без якої майже неможливо уявити осінній гардероб, — прямі джинси. Вони не прив'язані до одного стилю, тому їх легко носити з різним одягом і взуттям.

"Хороші прямі джинси — це база, яка працює практично з будь-яким верхом і взуттям", — зазначила Наталі Парваз.

Восени одну пару можна носити з жакетом, тонким джемпером, кардиганом, бомбером або теплим верхнім одягом. Достатньо змінити взуття та верх, щоб отримати зовсім інший комплект.

Тонкий трикотаж

Восени погода часто змінюється протягом дня. Тому в гардеробі стануть у пригоді речі, які можна носити окремо або додавати під інший одяг.

Стилістка радить мати хоча б один із таких варіантів:

лонгслів;

тонкий джемпер;

кардиган.

"Лонгслів, тонкий джемпер або кардиган ідеально підходять для осінніх багатошарових образів", — розповіла Наталі Парваз.

У теплий день лонгслів чи джемпер можна носити самостійно. Коли температура знижується, поверх нього легко додати жакет, бомбер або інший верхній одяг.

Бомбер

Для тих, хто віддає перевагу зручному одягу, хорошим варіантом стане бомбер. Він пасує до джинсів, трикотажу та іншого одягу, який зазвичай обирають для повсякденних образів.

"Бомбер — одна з найзручніших речей для повсякденного осіннього гардероба", — зазначила експертка.

Його можна носити замість жакета, коли хочеться більш розслабленого вигляду. Бомбер також зручно використовувати як верхній шар у прохолодну погоду.

Універсальне взуття

Остання річ у списку — взуття, яке можна носити з більшістю осіннього одягу. Тут стилістка радить орієнтуватися не лише на зовнішній вигляд, а й на власний ритм життя. Серед базових варіантів Наталі Парваз називає лофери, челсі та класичні ботильйони.

"Обирайте ту пару, яка найбільше відповідає вашому способу життя", — порадила стилістка.

Одна вдала пара взуття може закрити більшість повсякденних потреб восени. У ній має бути зручно ходити і важливо, щоб вона поєднувалася з джинсами, жакетом, трикотажем та верхнім одягом.

Базовий гардероб на осінь 2026

Для практичного осіннього гардероба достатньо не так багато речей. Прямі джинси, жакет, тонкий трикотаж, бомбер і зручне взуття легко комбінувати між собою. Змінюючи лише верхній шар, взуття чи аксесуари, можна складати різні образи на щодень.

Раніше ми писали про те, що трендові штани flare впізнати легко: вони облягають стегна, а від коліна поступово розширюються донизу. Цієї осені їх носять із повсякденним одягом, жакетами та речами для вечірніх образів, тому одна пара може працювати в різних ситуаціях.

Також Новини.LIVE повідомляли, що цієї осені светри мають зовсім різний вигляд: від вільних моделей великої в’язки до тонких речей, що повторюють силует. Серед головних варіантів сезону — V-подібні вирізи, смужки, поло, короткі рукави та кашемір.