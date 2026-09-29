Від жакета під зміїну шкіру до тренча: що носити замість косухи

Дівчина в шкіряній куртці. Фото: magnific

Косуха вже не має тієї популярності, яку мала кілька років тому. Восени 2026-го стилісти радять придивитися до інших шкіряних моделей, серед яких можна знайти варіант і для класичних образів, і для повсякденних комплектів. Стилістка Анна Севрюкова назвала чотири варіанти верхнього одягу, якими можна замінити звичну косуху.

Новини.LIVE готові розповісти про ці альтернативи детальніше.

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Чи варто відмовлятися від косухи у 2026 році

Мода на косухи справді пішла на спад після кількох сезонів великої популярності. Та це не означає, що улюблену куртку потрібно прибирати з гардероба. Анна Севрюкова радить не поспішати позбуватися якісної речі, яка добре сидить і подобається власниці. Тренди змінюються, а потім повертаються.

"Наголошую: якщо ви маєте у своєму арсеналі класну шкіряну куртку-косуху, яку ви дуже любите, не спішіть її викидати. Адже мода циклічна, і кожен цикл повторюється раз на 5-6 років", — пояснила стилістка.

А от під час купівлі нової шкіряної куртки можна звернути увагу на інші силуети.

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Шкіряний жакет

Один із варіантів — шкіряний жакет. Цього сезону в тренді моделі з приталеним силуетом. Вони підкреслюють фігуру й не нагадують звичну коротку косуху. Ще один спосіб зробити жакет цікавішим — вибрати незвичайну фактуру. Наприклад, замість гладкої шкіри можна пошукати модель із тисненням під шкіру змії або крокодила. За словами Анни Севрюкової, така фактура може стати головною деталлю образу.

Шкіряний жакет в образі. Фото з Instagram

Шкіряний тренч

Тим, хто звик до коротких курток, можна спробувати довший варіант — шкіряний плащ або тренч.

Тут також немає потреби обмежуватися одним фасоном. Приталена модель із поясом підкреслить талію, а прямий крій створить більш вільний силует. Другий варіант нагадує верхній одяг, популярний наприкінці 1990-х і на початку 2000-х.

Шкіряний тренч. Фото з Instagram

Стилістка радить обирати фасон не лише за трендами, а й за тим, який силует хочеться отримати в результаті.

Шкіряний бомбер

Шкіряний бомбер також залишається серед актуальних моделей осені 2026 року. Він підійде тим, кому подобаються вільніші та менш формальні образи. Окремо Анна Севрюкова радить звернути увагу на бомбери з коміром-стійкою.

Шкіряний бомбер. Фото з Instagram

Такі моделі вже представлені в колекціях масмаркет-брендів, тому знайти відповідний варіант можна без тривалих пошуків. Такий бомбер можна носити з джинсами, брюками, спідницями та іншим повсякденним одягом.

Шкіряна куртка прямого крою

Ще один варіант — шкіряна куртка або жакет прямого силуету. Тут особливого значення набуває довжина. Стилістка радить дивитися на моделі, край яких проходить трохи вище лінії стегон. Куртка, що закінчується саме на найоб'ємнішій частині стегон, може додатково привертати до неї увагу.

Прямий крій сам по собі не підкреслює талію, тому надто довга модель здатна зробити силует візуально ширшим і прямішим. Укорочений варіант допомагає цього уникнути.

Шкіряна куртка. Фото з Instagram

Тож замість звичної косухи восени можна спробувати зовсім інший крій — від приталеного шкіряного жакета до вільного бомбера чи довгого тренча.

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