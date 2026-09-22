Туфлі без підошви: взуттєвий тренд, який прийде у 2027 році

Різні моделі взуття. Фото: magnific

Мода знову грається з поняттям оголеності. Після прозорих суконь, топів і спідниць дизайнери взялися за взуття. Цього разу вони ніби змагаються між собою в тому, наскільки мало матеріалу потрібно, щоб пару на ногах усе ще можна було назвати взуттям. Перші помітні сигнали з’явилися у Chanel.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Elle.

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Яка пара взуття від Chanel варта уваги

Для своєї дебютної круїзної колекції Матьє Блазі обрав Біарриц — курортне місто на французькому узбережжі Басків, тісно пов’язане з історією Дому. Саме тут у 1915 році Габріель Шанель відкрила свій couture house.

Через понад сто років бренд знову повернувся до цього місця. Колекція Cruise 2026/2027 поєднала звичну для Chanel елегантність із пляжним настроєм. Але найбільше уваги привернули не сукні чи костюми, а туфлі.

Взуття у колекції мало такий вигляд, ніби від нього навмисно залишили тільки необхідне. Стопа була максимально відкрита, а тонкі деталі кріплення ледь утримували конструкцію на нозі. Деякі моделі більше нагадували графічний контур навколо стопи, ніж класичні туфлі.

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Chanel. Фото з Elle

Тоді це могло здатися просто незвичайним дизайнерським прийомом. Однак уже за кілька місяців стало очевидно, що ідея значно ширша.

На Нью-Йоркському Тижні моди сезону весна-літо 2027 подібних прикладів стало набагато більше. Calvin Klein, Proenza Schouler, Area та інші бренди показали взуття, яке буквально скорочують до мінімуму.

Цікаво, що цього разу дизайнери не запропонували одну конкретну модель, яка мала б стати новою альтернативою балеткам або лоферам. Тренд побудований зовсім на іншому принципі — чим менше взуття видно на нозі, тим краще.

У деяких випадках залишають тільки тонку підошву і кілька ремінців. В інших верх майже повністю зникає. А подекуди дизайнери йдуть ще далі — стопу прикрашають окремими деталями, які вже складно назвати повноцінною парою взуття.

Chanel. Фото з Elle

У Calvin Klein ця тенденція найкраще вписалася в загальний настрій колекції. Вероніка Леоні зробила ставку на прості форми, стриманий крій і речі без зайвого декору. Взуття повторило той самий принцип: воно не має привертати увагу складною конструкцією, а лише залишатися майже непомітною частиною образу.

Calvin Klein. Фото з Elle

Після кількох років популярності масивних кросівок, високих платформ і складного взуття дизайнери звернулися до протилежного підходу. Тепер цікавіше не збільшувати форму, а прибирати з неї зайве.

Прозорі моделі вже багато років з’являються на подіумах і червоних доріжках. Дизайнери постійно шукають нові способи створити враження, ніби одяг майже зник. Тому схожий прийом поступово переходить на інші частини образу. І взуття виявилося одним із найцікавіших варіантів. Дизайнери ставлять запитання не про те, що можна додати до взуття, а про те, що з нього можна забрати.

Колекції весна-літо 2027 показують, що відповідь може бути доволі радикальною. Взуттю вже не обов’язково мати звичний верх, закритий носок чи складну конструкцію. Іноді достатньо кількох тонких деталей — або майже нічого.

Раніше ми писали про те, що цієї осені кросівки стають тоншими й компактнішими: масивні моделі поступаються ретро-силуетам із естетикою 2000-х. Такі пари вже з’являлися на показах Miu Miu та Prada, а серед моделей, які повернулися в поле зору, — Geox Snake, що цього року відзначає 20 років.

Також Новини.LIVE повідомляли, що восени погода змінюється швидко, тому однієї пари взуття на весь сезон зазвичай недостатньо. Для теплих днів підійдуть балетки, слінгбеки чи мюлі, у прохолодніші можна перейти на лофери та черевики, а для дощу залишити чоботи.