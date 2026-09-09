Які кросівки раптом стали модними: вибір стилістів на осінь

Кросівки. Фото: magnific

Об'ємні кросівки поступово відходять на другий план. Естетика початку 2000-х повертається, і разом з нею — тонкі ретро-кросівки, які вже встигли з'явитися на подіумах Miu Miu та Prada. Але справжньою зіркою цієї осені стає інша модель, яка перевірена часом: Geox Snake відзначає 20 років з моменту випуску.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на Elle розповість про ці кросівки детальніше.

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Вони з'явилися ще в 2006 році і стали втіленням ідеї "дихаючого взуття" — саме ця технологія колись прославила італійський бренд і зробила його синонімом комфорту.

З нагоди ювілею Geox влаштував справжнє свято під час Міланського тижня моди: показав нову колекцію осінь-зима 2026 у стильному шоурумі на Via Senato. Про подію писали навіть провідні італійські видання — La Repubblica та Corriere della Sera.

Кросівки Geox Snake. Фото з Elle

Трендова модель кросівок для осені

Snake — модель зі своєю історією, справжня класика бренду. Дизайн лишився таким же, як і роками раніше, але став сучаснішим завдяки простоті ліній і тому, що модель однаково пасує і чоловікам, і жінкам.

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Це універсальний крій, який однаково добре сідає незалежно від статі — межа між "чоловічим" і "жіночим" тут стерта повністю.

Кросівки роблять із якісної замші в найвпізнаваніших кольорах бренду. Насичений однотонний колір робить будь-який образ багатшим, навіть без додаткових деталей.

Коричневі кросівки. Фото з Elle

Як носити Geox Snake восени

Зараз Snake подобається людям з індустрії моди саме тому, що поєднується майже з усім. Стилісти радять грати на контрастах.

Ці кросівки можна сміливо носити із вільними брючними костюмами оверсайз та простими білими футболками чи топами. Також замшеві Snake добре поєднуються з трикотажними сукнями довжини міді або великими грубов'язаними кардиганами — вийде цілісний монохромний образ. Ще як варіант для прогулянки по місту — кросівки, прямі темні джинси, шкіряна куртка або звичайний тренч.

Раніше ми писали про те, що джинси легко поєднувати з різним взуттям, тому один і той самий фасон може мати зовсім інший вигляд. Восени до них можна носити не лише кросівки, а й чоботи, лофери та інші моделі, які допомагають змінити звичний образ.

Також Новини.LIVE повідомляли, що для осіннього гардероба не обов’язково мати десятки пар взуття. Достатньо буде кількох моделей, які підійдуть на різну погоду та поєднуватимуться з більшістю повсякденного одягу.