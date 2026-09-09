Какие кроссовки вдруг стали модными: выбор стилистов на осень

Кроссовки. Фото: magnific

Объемные кроссовки постепенно уходят на второй план. Эстетика начала 2000-х возвращается, а вместе с ней — тонкие ретро-кроссовки, которые уже успели появиться на подиумах Miu Miu и Prada. Но настоящей звездой этой осени становится другая, проверенная временем модель: Geox Snake отмечает 20-летие с момента выпуска.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на Elle расскажет об этих кроссовках подробнее.

Реклама

Они появились еще в 2006 году и стали воплощением идеи "дышащей обуви" — именно эта технология когда-то прославила итальянский бренд и сделала его синонимом комфорта.

По случаю юбилея Geox устроил настоящий праздник во время Миланской недели моды: представил новую коллекцию осень-зима 2026 в стильном шоуруме на Via Senato. Об этом событии писали даже ведущие итальянские издания — La Repubblica и Corriere della Sera.

Кроссовки Geox Snake. Фото из Elle

Трендовая модель кроссовок для осени

Snake — модель со своей историей, настоящая классика бренда. Дизайн остался таким же, как и много лет назад, но стал более современным благодаря простоте линий и тому, что модель одинаково подходит и мужчинам, и женщинам.

Читайте также:

Это универсальный крой, который одинаково хорошо сидит независимо от пола — грань между "мужским" и "женским" здесь полностью стерта.

Кроссовки изготавливаются из качественной замши в самых узнаваемых цветах бренда. Насыщенный однотонный цвет делает любой образ богаче, даже без дополнительных деталей.

Коричневые кроссовки. Фото из Elle

Как носить Geox Snake осенью

Сейчас модель Snake нравится людям из индустрии моды именно потому, что сочетается практически со всем. Стилисты советуют играть на контрастах.

Эти кроссовки можно смело носить с свободными брючными костюмами оверсайз и простыми белыми футболками или топами. Также замшевые Snake хорошо сочетаются с трикотажными платьями длины миди или объемными кардиганами крупной вязки — получится целостный монохромный образ. Еще один вариант для прогулки по городу — кроссовки, прямые темные джинсы, кожаная куртка или обычный тренч.

Ранее мы писали о том, что джинсы легко сочетать с разной обувью, поэтому один и тот же фасон может выглядеть совершенно по-разному. Осенью с ними можно носить не только кроссовки, но и сапоги, лоферы и другие модели, которые помогают изменить привычный образ.

Также Новини.LIVE сообщали, что для осеннего гардероба не обязательно иметь десятки пар обуви. Достаточно будет нескольких моделей, которые подойдут для разной погоды и будут сочетаться с большинством повседневной одежды.