З джинсами, жакетом чи шкірою: з чим носити трендові лофери восени

Лофери більше не про офіс: 5 способів носити їх восени
Лофери знову з’являються в осінніх образах, але тепер їх не обов’язково носити зі спідницями чи костюмними штанами. Один із найвдаліших варіантів — прямі джинси. Вони найкраще поєднуються з чорно-білим взуттям і залишають достатньо простору для експериментів із верхом.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Vogue.
Образи з джинсами та лоферами, які підійдуть для осені
Прямі джинси, лофери та приталений жакет
Приталений жакет добре доповнює звичайні джинси. Зокрема, мова про моделі з вузькою талією та округлою лінією плечей, схожі на жакети bar jacket, які повернулися в моду. До синіх або темних прямих джинсів можна вдягнути білий топ, футболку чи тонкий гольф.
Прямі джинси, лофери та яскрава річ
Яскравий верх завжди вдалий вибір. В таких образах не потрібно збирати складне поєднання з кількох кольорів — достатньо однієї помітної речі. Це може бути зелена куртка, червоний светр, фіолетова сорочка або жовтий жакет.
Лофери, джинси та шкіряна куртка
Шкіряна куртка ідеальний тандем з прямими джинсами, коли хочеться обійтися без сорочок і жакетів. До них можна взяти коротку чорну куртку, шкіряний жакет або модель із коміром-стійкою.
Під куртку підійде звичайна футболка, лонгслів або тонкий светр. Якщо куртка коротка, прямі джинси краще носити із завищеною талією — так ноги здаватимуться довшими, а пропорції не будуть порушені.
Лофери, прямі джинси та біла сорочка
Тут усе просто: прямі джинси, біла сорочка та лофери вже складаються у готовий комплект. Сорочку можна заправити повністю, залишити навипуск або заправити тільки передню частину.
Якщо хочеться урізноманітнити такий образ, допоможуть прикраси. Наприклад, можна додати кілька браслетів або довге намисто.
Лофери, джинси з підворотами та довге пальто
Підверніть нижню частину джинсів, щоб відкрити щиколотки та показати лофери повністю. Найкраще цей прийом працює з моделями прямого крою, які не збираються великими складками біля взуття.
Зверху можна вдягнути довге шкіряне пальто. Якщо воно вам не до душі, підійде вовняне пальто або тренч. У цьому випадку краще не перевантажувати образ іншими деталями — підворотів на джинсах і незвичного взуття вже достатньо.
Раніше ми писали про те, що цієї осені в гардеробі з’явиться більше взуття на низькому ходу — від вузьких кросівок і лоферів до челсі та ковбойських чобіт. Такі моделі легко вписати у повсякденні образи.
Також Новини.LIVE повідомляли, що лофери та балетки знову опинилися серед найпомітніших моделей взуття сезону весна–літо 2026. Вони пасують до різного одягу, тому вибір між ними не такий очевидний.