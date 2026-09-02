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Головна Мода Лофери більше не про офіс: 5 способів носити їх восени

Лофери більше не про офіс: 5 способів носити їх восени

Ua ru
2 вересня 2026 15:13
З джинсами, жакетом чи шкірою: з чим носити трендові лофери восени
Дівчина в лоферах. Фото: magnific

Лофери знову з’являються в осінніх образах, але тепер їх не обов’язково носити зі спідницями чи костюмними штанами. Один із найвдаліших варіантів — прямі джинси. Вони найкраще поєднуються з чорно-білим взуттям і залишають достатньо простору для експериментів із верхом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Vogue.

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Образи з джинсами та лоферами, які підійдуть для осені

Прямі джинси, лофери та приталений жакет

Приталений жакет добре доповнює звичайні джинси. Зокрема, мова про моделі з вузькою талією та округлою лінією плечей, схожі на жакети bar jacket, які повернулися в моду. До синіх або темних прямих джинсів можна вдягнути білий топ, футболку чи тонкий гольф. 

Образ з акцентами на жакет та лофери
Лофери в образі з жакетом. Фото з Vogue

Прямі джинси, лофери та яскрава річ

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Яскравий верх завжди вдалий вибір. В таких образах не потрібно збирати складне поєднання з кількох кольорів — достатньо однієї помітної речі. Це може бути зелена куртка, червоний светр, фіолетова сорочка або жовтий жакет.

Образ з яскравим акцентом
Зелена куртка у поєднанні з лоферами. Фото з Vogue

Лофери, джинси та шкіряна куртка

Шкіряна куртка ідеальний тандем з прямими джинсами, коли хочеться обійтися без сорочок і жакетів. До них можна взяти коротку чорну куртку, шкіряний жакет або модель із коміром-стійкою.

Шкіряна куртка у поєднанні з лоферами
Лофери та шкіряна куртка. Фото з Vogue

Під куртку підійде звичайна футболка, лонгслів або тонкий светр. Якщо куртка коротка, прямі джинси краще носити із завищеною талією — так ноги здаватимуться довшими, а пропорції не будуть порушені.

Лофери, прямі джинси та біла сорочка

Тут усе просто: прямі джинси, біла сорочка та лофери вже складаються у готовий комплект. Сорочку можна заправити повністю, залишити навипуск або заправити тільки передню частину.

Простий, але стильний образ з лоферами
Лофери та сорочка. Фото з Vogue

Якщо хочеться урізноманітнити такий образ, допоможуть прикраси. Наприклад, можна додати кілька браслетів або довге намисто. 

Лофери, джинси з підворотами та довге пальто

Підверніть нижню частину джинсів, щоб відкрити щиколотки та показати лофери повністю. Найкраще цей прийом працює з моделями прямого крою, які не збираються великими складками біля взуття.

Лофери з довгим пальто
Лофери та довге пальто. Фото з Vogue

Зверху можна вдягнути довге шкіряне пальто. Якщо воно вам не до душі, підійде вовняне пальто або тренч. У цьому випадку краще не перевантажувати образ іншими деталями — підворотів на джинсах і незвичного взуття вже достатньо.

Раніше ми писали про те, що цієї осені в гардеробі з’явиться більше взуття на низькому ходу — від вузьких кросівок і лоферів до челсі та ковбойських чобіт. Такі моделі легко вписати у повсякденні образи.

Також Новини.LIVE повідомляли, що лофери та балетки знову опинилися серед найпомітніших моделей взуття сезону весна–літо 2026. Вони пасують до різного одягу, тому вибір між ними не такий очевидний.

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Юлія Хівренко - редактор, експерт в рубриці "мода"
Автор:
Юлія Хівренко

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