С джинсами, жакетом или кожаной одеждой: с чем носить модные лоферы осенью

Лоферы уже не только для офиса: 5 способов носить их осенью
Лоферы вновь появляются в осенних образах, но теперь их не обязательно носить с юбками или костюмными брюками. Один из самых удачных вариантов — прямые джинсы. Они лучше всего сочетаются с черно-белой обувью и оставляют достаточно пространства для экспериментов с верхом.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Vogue.
Образы с джинсами и лоферами, которые подойдут для осени
Прямые джинсы, лоферы и приталенный жакет
Приталенный жакет хорошо дополняет обычные джинсы. В частности, речь идет о моделях с узкой талией и округлой линией плеч, похожих на жакеты bar jacket, которые вернулись в моду. К синим или темным прямым джинсам можно надеть белый топ, футболку или тонкий гольф.
Прямые джинсы, лоферы и яркая вещь
Яркий верх — всегда удачный выбор. В таких образах не нужно составлять сложные комбинации из нескольких цветов — достаточно одной заметной вещи. Это может быть зеленая куртка, красный свитер, фиолетовая рубашка или желтый жакет.
Лоферы, джинсы и кожаная куртка
Кожаная куртка — идеальный тандем с прямыми джинсами, когда хочется обойтись без рубашек и жакетов. К ним можно подобрать короткую черную куртку, кожаный жакет или модель с воротником-стойкой.
Под куртку подойдет обычная футболка, лонгслив или тонкий свитер. Если куртка короткая, прямые джинсы лучше носить с завышенной талией — так ноги будут казаться длиннее, а пропорции не нарушатся.
Лоферы, прямые джинсы и белая рубашка
Здесь все просто: прямые джинсы, белая рубашка и лоферы уже составляют готовый комплект. Рубашку можно заправить полностью, оставить навипуск или заправить только переднюю часть.
Если хочется разнообразить такой образ, помогут украшения. Например, можно добавить несколько браслетов или длинное колье.
Лоферы, джинсы с подворотами и длинное пальто
Подверните нижнюю часть джинсов, чтобы открыть лодыжки и полностью показать лоферы. Лучше всего этот прием работает с моделями прямого кроя, которые не собираются большими складками у обуви.
Сверху можно надеть длинное кожаное пальто. Если оно вам не по душе, подойдет шерстяное пальто или тренч. В этом случае лучше не перегружать образ другими деталями — подворотов на джинсах и необычной обуви уже достаточно.
Ранее мы писали о том, что этой осенью в гардеробе появится больше обуви на низком каблуке — от узких кроссовок и лоферов до челси и ковбойских сапог. Такие модели легко вписать в повседневные образы.
Также Новини.LIVE сообщали, что лоферы и балетки вновь оказались среди самых заметных моделей обуви сезона весна–лето 2026 года. Они подходят к разной одежде, поэтому выбор между ними не так очевиден.