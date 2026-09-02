С джинсами, жакетом или кожаной одеждой: с чем носить модные лоферы осенью

Девушка в лоферах. Фото: magnific

Лоферы вновь появляются в осенних образах, но теперь их не обязательно носить с юбками или костюмными брюками. Один из самых удачных вариантов — прямые джинсы. Они лучше всего сочетаются с черно-белой обувью и оставляют достаточно пространства для экспериментов с верхом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Vogue.

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Образы с джинсами и лоферами, которые подойдут для осени

Прямые джинсы, лоферы и приталенный жакет

Приталенный жакет хорошо дополняет обычные джинсы. В частности, речь идет о моделях с узкой талией и округлой линией плеч, похожих на жакеты bar jacket, которые вернулись в моду. К синим или темным прямым джинсам можно надеть белый топ, футболку или тонкий гольф.

Лоферы в образе с жакетом. Фото из Vogue

Прямые джинсы, лоферы и яркая вещь

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Яркий верх — всегда удачный выбор. В таких образах не нужно составлять сложные комбинации из нескольких цветов — достаточно одной заметной вещи. Это может быть зеленая куртка, красный свитер, фиолетовая рубашка или желтый жакет.

Зеленая куртка в сочетании с лоферами. Фото из Vogue

Лоферы, джинсы и кожаная куртка

Кожаная куртка — идеальный тандем с прямыми джинсами, когда хочется обойтись без рубашек и жакетов. К ним можно подобрать короткую черную куртку, кожаный жакет или модель с воротником-стойкой.

Лоферы и кожаная куртка. Фото из Vogue

Под куртку подойдет обычная футболка, лонгслив или тонкий свитер. Если куртка короткая, прямые джинсы лучше носить с завышенной талией — так ноги будут казаться длиннее, а пропорции не нарушатся.

Лоферы, прямые джинсы и белая рубашка

Здесь все просто: прямые джинсы, белая рубашка и лоферы уже составляют готовый комплект. Рубашку можно заправить полностью, оставить навипуск или заправить только переднюю часть.

Лоферы и рубашка. Фото из Vogue

Если хочется разнообразить такой образ, помогут украшения. Например, можно добавить несколько браслетов или длинное колье.

Лоферы, джинсы с подворотами и длинное пальто

Подверните нижнюю часть джинсов, чтобы открыть лодыжки и полностью показать лоферы. Лучше всего этот прием работает с моделями прямого кроя, которые не собираются большими складками у обуви.

Лоферы и длинное пальто. Фото из Vogue

Сверху можно надеть длинное кожаное пальто. Если оно вам не по душе, подойдет шерстяное пальто или тренч. В этом случае лучше не перегружать образ другими деталями — подворотов на джинсах и необычной обуви уже достаточно.

Ранее мы писали о том, что этой осенью в гардеробе появится больше обуви на низком каблуке — от узких кроссовок и лоферов до челси и ковбойских сапог. Такие модели легко вписать в повседневные образы.

Также Новини.LIVE сообщали, что лоферы и балетки вновь оказались среди самых заметных моделей обуви сезона весна–лето 2026 года. Они подходят к разной одежде, поэтому выбор между ними не так очевиден.