Які лофери повернулися після десятиліть: фото трендових моделей

Лофери з торочками. Фото з Instagram

Лофери знову повернулися в осінні образи, але цього разу вони мають одну помітну деталь — торочки. Саме вони надають класичному взуттю трохи ретро-настрою та нагадують про чоловічі моделі, які носили ще кілька десятиліть тому. Восени 2026 року такі лофери можна побачити і в нових колекціях.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

Реклама

Трендові лофери на цю осінь

Bottega Veneta показали замшеві моделі на підборах із торочками такого самого кольору. У Loro Piana обрали більш стриманий варіант — шкіряні лофери природного відтінку. Їх пропонують носити з темними шкарпетками, прямими джинсами та пальтами спокійних природних кольорів.

Bottega Veneta. Фото з Vogue

Лофери з торочками легко вписати у звичний гардероб. Стилісти пропонують носити їх не лише з костюмами чи класичними брюками. Вони ще вдало поєднуються з джинсами, короткими спідницями, шортами та широкими штанами.

Loro Piana. Фото з Vogue

Прямі джинси — один із найпростіших варіантів для таких лоферів. До них можна додати білу сорочку й отримати стриманий образ для роботи. Поло або трикотажний светр зроблять комплект більш розслабленим і нагадають про стиль препі.

Читайте також:

Білі джинси та штани теж давно перестали бути виключно літньою річчю. Восени їх теж можна носити, наприклад у поєднанні з коричневим взуттям. Лофери з торочками добре вписуються в таку комбінацію й додають їй ретро-настрою.

Лофери не обов'язково поєднувати лише з довгими брюками. Для теплої осені можна взяти костюмні мінішорти, блейзер і шкарпетки. Лофери з торочками завершать такий комплект і зроблять його цікавішим.

Раніше ми писали про те, що цієї осені великі кросівки поступаються місцем тоншим моделям у стилі 2000-х. Таке взуття вже з’явилося в колекціях Miu Miu та Prada, а серед головних моделей сезону опинилася й Geox Snake, якій виповнюється 20 років.

Також Новини.LIVE повідомляли, що восени не обов’язково мати кілька пар взуття для різних комплектів одягу. Для початку сезону підійдуть балетки, слінгбеки чи мюлі, а коли стане холодніше, їх можна замінити на черевики та чоботи.