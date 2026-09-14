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Главная Мода Их носили старшие поколения: какие лоферы вернулись этой осенью

Их носили старшие поколения: какие лоферы вернулись этой осенью

Ua ru
14 сентября 2026 09:19
Какие лоферы вернулись в моду спустя десятилетия: фото трендовых моделей
Лоферы с бахромой. Фото из Instagram

Лоферы вновь вернулись в осенние образы, но на этот раз у них есть одна заметная деталь — бахрома. Именно она придает классической обуви немного ретро-настроения и напоминает о мужских моделях, которые носили еще несколько десятилетий назад. Осенью 2026 года такие лоферы можно увидеть и в новых коллекциях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

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Трендовые лоферы на эту осень

Bottega Veneta представила замшевые модели на каблуке с бахромой того же цвета. В Loro Piana выбрали более сдержанный вариант — кожаные лоферы натурального оттенка. Их предлагают носить с темными носками, прямыми джинсами и пальто спокойных природных цветов.

Модель взуття, яку носять з різними штанами
Bottega Veneta. Фото из Vogue

Лоферы с бахромой легко вписываются в привычный гардероб. Стилисты предлагают носить их не только с костюмами или классическими брюками. Они также удачно сочетаются с джинсами, короткими юбками, шортами и широкими брюками.

Лофери, які вписуються у звичайний гардероб
Loro Piana. Фото из Vogue

Прямые джинсы — один из самых простых вариантов для таких лоферов. К ним можно добавить белую рубашку и получить сдержанный образ для работы. Поло или трикотажный свитер сделают комплект более непринужденным и напомнят о стиле преп.

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Белые джинсы и брюки тоже давно перестали быть исключительно летней вещью. Осенью их тоже можно носить, например, в сочетании с коричневой обувью. Лоферы с бахромой хорошо вписываются в такую комбинацию и придают ей ретро-настроение.

Лоферы не обязательно сочетать только с длинными брюками. Для теплой осени можно взять костюмные мини-шорты, блейзер и носки. Лоферы с бахромой дополнят такой наряд и сделают его более интересным.

Ранее мы писали о том, что этой осенью массивные кроссовки уступают место более изящным моделям в стиле 2000-х. Такая обувь уже появилась в коллекциях Miu Miu и Prada, а среди главных моделей сезона оказалась и Geox Snake, которой исполняется 20 лет.

Также Новини.LIVE сообщали, что осенью не обязательно иметь несколько пар обуви для разных нарядов. Для начала сезона подойдут балетки, слингбеки или мюли, а когда станет холоднее, их можно заменить на ботинки и сапоги.

мода обувь стиль женская обувь трендовая обувь
Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "мода"
Автор:
Юлия Хивренко

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