Туфли без подошвы: обувной тренд, который станет популярным в 2027 году

Различные модели обуви. Фото: magnific

Мода вновь играет с понятием обнаженности. После прозрачных платьев, топов и юбок дизайнеры взялись за обувь. На этот раз они как будто соревнуются между собой в том, сколько материала нужно, чтобы пару на ногах все еще можно было назвать обувью. Первые заметные сигналы появились у Chanel.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Elle.

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Какая пара обуви от Chanel заслуживает внимания

Для своей дебютной круизной коллекции Матье Блази выбрал Биарриц — курортный город на французском побережье Страны Басков, тесно связанный с историей Дома. Именно здесь в 1915 году Габриэль Шанель открыла свой дом моды.

Спустя более ста лет бренд вновь вернулся в это место. Коллекция Cruise 2026/2027 соединила привычную для Chanel элегантность с пляжным настроением. Но больше всего внимания привлекли не платья или костюмы, а туфли.

Обувь в коллекции выглядела так, будто от нее намеренно оставили только самое необходимое. Стопа была максимально открыта, а тонкие детали крепления едва удерживали конструкцию на ноге. Некоторые модели больше напоминали графический контур вокруг стопы, чем классические туфли.

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Chanel. Фото из Elle

Тогда это могло показаться просто необычным дизайнерским приемом. Однако уже через несколько месяцев стало очевидно, что идея гораздо шире.

На Нью-Йоркской Неделе моды сезона весна-лето 2027 подобных примеров стало гораздо больше. Calvin Klein, Proenza Schouler, Area и другие бренды показали обувь, которую буквально сокращают до минимума.

Интересно, что на этот раз дизайнеры не предложили одну конкретную модель, которая должна была бы стать новой альтернативой балеткам или лоферам. Тенденция построена на совершенно ином принципе — чем меньше обуви видно на ноге, тем лучше.

В некоторых случаях оставляют только тонкую подошву и несколько ремешков. В других верх почти полностью исчезает. А кое-где дизайнеры идут еще дальше — стопу украшают отдельными деталями, которые уже сложно назвать полноценной парой обуви.

Chanel. Фото из Elle

У Calvin Klein эта тенденция лучше всего вписалась в общий настрой коллекции. Вероника Леони сделала ставку на простые формы, сдержанный крой и вещи без лишнего декора. Обувь повторила тот же принцип: она не должна привлекать внимание сложной конструкцией, а лишь оставаться почти незаметной частью образа.

Calvin Klein. Фото из Elle

После нескольких лет популярности массивных кроссовок, высоких платформ и сложной обуви дизайнеры обратились к противоположному подходу. Теперь интереснее не увеличивать форму, а убирать из нее лишнее.

Прозрачные модели уже много лет появляются на подиумах и красных дорожках. Дизайнеры постоянно ищут новые способы создать впечатление, будто одежда почти исчезла. Поэтому подобный прием постепенно переходит на другие части образа. И обувь оказалась одним из самых интересных вариантов. Дизайнеры задают вопрос не о том, что можно добавить к обуви, а о том, что из нее можно убрать.

Коллекции весна-лето 2027 показывают, что ответ может быть довольно радикальным. Обуви уже не обязательно иметь привычный верх, закрытый носок или сложную конструкцию. Иногда достаточно нескольких тонких деталей — или почти ничего.

Ранее мы писали о том, что этой осенью кроссовки становятся тоньше и компактнее: массивные модели уступают место ретро-силуэтам в стиле 2000-х. Такие модели уже появлялись на показах Miu Miu и Prada, а среди моделей, которые вернулись в поле зрения, — Geox Snake, отмечающая в этом году 20-летие.

Также Новини.LIVE сообщали, что осенью погода меняется быстро, поэтому одной пары обуви на весь сезон обычно недостаточно. Для теплых дней подойдут балетки, слингбеки или мюли, в более прохладные дни можно перейти на лоферы и ботинки, а на дождь оставить сапоги.