У сукні українського бренду: зірка "Емілі в Парижі" вразила появою в Бразилії

Філіппін Леруа-Больє. Фото: Instagram/bevza

Зірка серіалу "Емілі в Парижі" Філіппін Леруа-Больє побувала в Сан-Паулу на вечірці бразильського бренду O Boticário. Захід організували з нагоди 20-річчя парфумерної лінійки Lily, а також презентували новий аромат Lily D’Or. Для виходу акторка обрала вбрання українського бренду BEVZA. У цій самій сукні влітку з’являлася племінниця принцеси Діани.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Insider.ua.

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Українська сукня в зірковому образі

Для вечірки Філіппін обрала білу максісукню без бретелей. Лаконічний силует підкреслив її фігуру, а відкриті плечі та декольте додали образу виразності. Акторка не стала перевантажувати вбрання зайвими деталями, зробивши ставку на простий крій і стриману елегантність.

Головна особливість сукні — скульптурне драпірування. Горизонтальні та діагональні складки створюють об’єм і роблять гладку тканину цікавішою. Завдяки цьому навіть мінімалістичне вбрання має помітний вигляд і не потребує складних стилістичних рішень.

Сукню можна знайти на офіційному сайті BEVZA. Її орієнтовна вартість становить 685 доларів.

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Поїздка до Бразилії має для Філіппін і особисте значення. У 1990-х роках акторка тривалий час жила в цій країні, тому добре знайома з місцевою культурою. Вона й досі вільно розмовляє португальською.

Так, на світському заході в Сан-Паулу французька акторка продемонструвала сукню українського бренду, яка вже привертала увагу інших відомих жінок. Стриманий дизайн BEVZA вкотре опинився в центрі уваги завдяки виходу зірки "Емілі в Парижі".

Раніше ми писали про те, що Тіна Кароль з’явилася в чорній сукні з вирізами, яка одразу привернула увагу шанувальників. Образ співачки вже порівнюють із виходом Лесі Нікітюк у схожому вбранні: обидві обрали ефектний дизайн із металевими деталями, який нагадує моделі французького бренду Mugler.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Даша Квіткова показала сукню, яка відрізняється від звичних обтислих і класичних моделей. Блакитне вбрання з об’ємною спідницею та відкритими плечима створює легкий, романтичний образ, а сама модель — сукня-балон від українського бренду CHER’17 — привертає увагу незвичним силуетом.