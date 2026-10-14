В платье украинского бренда: звезда сериала "Эмили в Париже" поразила своим появлением в Бразилии

Филиппин Леруа-Болье. Фото: Instagram/bevza

Звезда сериала "Эмили в Париже" Филиппин Леруа-Болье побывала в Сан-Паулу на вечеринке бразильского бренда O Boticário. Мероприятие было организовано в честь 20-летия парфюмерной линейки Lily, а также для презентации нового аромата Lily D’Or. Для выхода актриса выбрала наряд украинского бренда BEVZA. В этом же платье летом появлялась племянница принцессы Дианы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Insider.ua.

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Украинское платье в звездном образе

Для вечеринки Филиппина выбрала белое макси-платье без бретелек. Лаконичный силуэт подчеркнул ее фигуру, а открытые плечи и декольте придали образу выразительности. Актриса не стала перегружать наряд лишними деталями, сделав ставку на простой крой и сдержанную элегантность.

Главная особенность платья — скульптурная драпировка. Горизонтальные и диагональные складки создают объем и делают гладкую ткань более интересной. Благодаря этому даже минималистичный наряд выглядит эффектно и не требует сложных стилистических решений.

Платье можно найти на официальном сайте BEVZA. Его ориентировочная стоимость составляет 685 долларов.

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Поездка в Бразилию имеет для Филиппин и личное значение. В 1990-х годах актриса долгое время жила в этой стране, поэтому хорошо знакома с местной культурой. Она до сих пор свободно говорит по-португальски.

Так, на светском мероприятии в Сан-Паулу французская актриса продемонстрировала платье украинского бренда, которое уже привлекало внимание других известных женщин. Сдержанный дизайн BEVZA в очередной раз оказался в центре внимания благодаря появлению звезды сериала "Эмили в Париже".

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