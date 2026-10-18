Под джинсы и мини-юбки: сапоги, которые выбирают Тейлор Свифт и Белла Хадид

Белла Хадид. Фото: Instagram/bhadidmidias

Осенью коричневый цвет напоминает о кофе, шоколаде и опавших листьях. Теперь он популярен и в обуви: модницы снова носят коричневые сапоги. У кого-то это высокие сапоги на каблуке, у кого-то — более короткие модели на плоской подошве. Такую обувь легко вписать в гардероб, ведь она подходит к джинсам, юбкам и платьям. А еще коричневые сапоги могут заменить черные, когда хочется немного изменить привычные осенние образы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Cosmopolitan.

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Коричневые сапоги осенью 2026 года: как их носят Тейлор Свифт и Белла Хадид

Тейлор Свифт выбрала коричневые сапоги для появления на шоу Saturday Night Live. Певица пришла в мини-платье в клетку с открытыми плечами от Simkhai и высоких сапогах Burberry. Сочетание короткого платья и высокой обуви подходит для осеннего вечера, когда уже хочется одеться потеплее, но не прятать ноги под длинной одеждой.

Белла Хадид показала, что коричневые сапоги подходят и к яркой одежде. На улицах Нью-Йорка модель появилась в коротком оранжевом платье с рукавами 3/4 от Oddli. Сверху она надела вельветовый тренч, а в руках Белла несла большую сумку Staud в тон высоким сапогам Sergio Rossi. Оранжевый и коричневый выглядят насыщенно в сочетании друг с другом, поэтому бояться ярких платьев в паре с такой обувью не стоит.

Белла Хадид в Нью-Йорке. Фото: Diggy, Instagram/bhadidmidias

На каждый день подойдут прямые джинсы, белый лонгслив, свитер и длинный тренч. Именно такое сочетание часто можно увидеть в образах модных инфлюенсерок. Коричневые сапоги подойдут к каждой из этих вещей, поэтому не придется покупать что-то новое, чтобы попробовать тренд.

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Для образа с юбкой можно выбрать длину миди, добавить рубашку и замшевую куртку. Другой вариант — трикотажное платье с высокими сапогами. Оба сочетания подойдут для осенних дней, а именно такая обувь поможет сделать даже простой наряд более интересным.

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