Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Не банальные черные сапоги: модель, которую носят Тейлор Свифт и Белла Хадид

Не банальные черные сапоги: модель, которую носят Тейлор Свифт и Белла Хадид

Ua ru
18 октября 2026 08:33
Под джинсы и мини-юбки: сапоги, которые выбирают Тейлор Свифт и Белла Хадид
Белла Хадид. Фото: Instagram/bhadidmidias

Осенью коричневый цвет напоминает о кофе, шоколаде и опавших листьях. Теперь он популярен и в обуви: модницы снова носят коричневые сапоги. У кого-то это высокие сапоги на каблуке, у кого-то — более короткие модели на плоской подошве. Такую обувь легко вписать в гардероб, ведь она подходит к джинсам, юбкам и платьям. А еще коричневые сапоги могут заменить черные, когда хочется немного изменить привычные осенние образы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Cosmopolitan.

Реклама

Коричневые сапоги осенью 2026 года: как их носят Тейлор Свифт и Белла Хадид

Тейлор Свифт выбрала коричневые сапоги для появления на шоу Saturday Night Live. Певица пришла в мини-платье в клетку с открытыми плечами от Simkhai и высоких сапогах Burberry. Сочетание короткого платья и высокой обуви подходит для осеннего вечера, когда уже хочется одеться потеплее, но не прятать ноги под длинной одеждой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Белла Хадид показала, что коричневые сапоги подходят и к яркой одежде. На улицах Нью-Йорка модель появилась в коротком оранжевом платье с рукавами 3/4 от Oddli. Сверху она надела вельветовый тренч, а в руках Белла несла большую сумку Staud в тон высоким сапогам Sergio Rossi. Оранжевый и коричневый выглядят насыщенно в сочетании друг с другом, поэтому бояться ярких платьев в паре с такой обувью не стоит.

Белла Хадід показала стильну пару взуття на осінь
Белла Хадид в Нью-Йорке. Фото: Diggy, Instagram/bhadidmidias

На каждый день подойдут прямые джинсы, белый лонгслив, свитер и длинный тренч. Именно такое сочетание часто можно увидеть в образах модных инфлюенсерок. Коричневые сапоги подойдут к каждой из этих вещей, поэтому не придется покупать что-то новое, чтобы попробовать тренд.

Читайте также:

Для образа с юбкой можно выбрать длину миди, добавить рубашку и замшевую куртку. Другой вариант — трикотажное платье с высокими сапогами. Оба сочетания подойдут для осенних дней, а именно такая обувь поможет сделать даже простой наряд более интересным.

Ранее мы писали о том, что Эмилия Кларк пришла на показ Alexander McQueen в Лондоне в твидовом костюме, который трудно спутать с классическим деловым комплектом. Округлые плечи жакета, короткие шорты и широкий кожаный пояс создали необычное сочетание объемного верха и открытых ног. Рассматриваем образ актрисы, который привлек внимание на Лондонской неделе моды.

Также Новини.LIVE сообщали, что Филиппин Леруа-Болье, известная по роли Сильви в сериале "Эмили в Париже", появилась на парфюмерном вечере в Бразилии в платье украинского бренда BEVZA. Белое макси-платье с открытыми плечами и объемными складками стало главной деталью ее образа.

мода обувь Белла Хадид Тэйлор Свифт стиль
Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "мода"
Автор:
Юлия Хивренко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации