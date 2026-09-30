Твид, шорты и выразительные плечи: необычный образ Эмилии Кларк в Лондоне

Эмилия Кларк. Фото: Instagram/emilia_clarke

Британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в "Игре престолов", посетила показ Alexander McQueen в рамках Лондонской недели моды. Кстати, за работу в сериале актрису четыре раза номинировали на премию "Эмми" — в 2013, 2015, 2016 и 2019 годах. Но на этот раз внимание к ней привлек не только статус звезды сериала, но и наряд, который она выбрала для показа.

Редакция Новини.LIVE расскажет о нем подробнее.

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Каким новым образом удивила Эмилия Кларк

Актриса появилась на показе коллекции Alexander McQueen сезона весна-лето 2027 в костюме из серо-черного твида. Ткань имела мелкий узор, который почти не изменял общую сдержанную цветовую гамму наряда.

Основное внимание привлекал жакет. Его плечи были закругленными и сильно выступали в стороны, из-за чего верхняя часть костюма напоминала два объемных кокона. Такой крой визуально расширял плечи, поэтому талию подчеркнули широким черным кожаным поясом. Нижнюю часть костюма составляли короткие шорты. Они заканчивались высоко на бедрах и оставляли открытой значительную часть ног.

В сочетании с поясом это смещало акцент с массивного жакета на талию и ноги.

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К костюму актриса добавила металлический чокер с крупными звеньями. Украшение плотно прилегало к шее и создавало заметный контраст с фактурой твида. При росте 157 см Кларк не казалась ниже благодаря объемному жакету. Пояс четко обозначил линию талии, а короткие шорты оставили ноги открытыми. Благодаря этому широкая верхняя часть костюма не перекрыла весь силуэт.

Твид в этом образе также выглядел иначе, а не так, как в классических костюмах. Присущую этому материалу сдержанность сменили округлые плечи, короткие шорты, кожаный пояс и металлический чокер. В результате знакомая ткань стала частью наряда с заметным акцентом на форме и пропорциях.

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