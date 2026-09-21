Между скинни и оверсайз: какие джинсы выбрала Кейт Мосс на эту осень

Кейт Мосс. Фото: скриншот из видео

Еще недавно мода на джинсы менялась чуть ли не каждый сезон. Сначала все носили широкие baggy, затем в гардеробы снова начали возвращаться скини. Осенью 2026 года в тренде джинсы с прямыми брючинами, высокой посадкой и свободным, но не слишком широким кроем. Такой деним уже можно увидеть на модницах и знаменитостях. Один из самых интересных примеров продемонстрировала Кейт Мосс.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на Elle расскажет, о какой модели идет речь.

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Какие джинсы носит модель Кейт Мосс

На показе Tommy Hilfiger в рамках Недели моды в Нью-Йорке супермодель появилась в синих джинсах прямого кроя. Они имели высокую посадку, свободно сидели по ноге и заканчивались чуть выше лодыжки. Для Мосс это еще и своеобразное возвращение к другому ее любимому дениму. В 2000-х и 2010-х годах она часто носила узкие джинсы и фактически стала одной из тех знаменитостей, которые сделали скинни частью повседневной моды.

Кейт Мосс в стильных джинсах. Фото из Elle

На этот раз джинсы не повторяют контуры ног, а брючины оставляют достаточно свободы. Именно за это такие джинсы сейчас и привлекают внимание. После нескольких сезонов очень широкой одежды хочется вещей, более простых по крою.

Кейт Мосс дополнила джинсы голубой рубашкой Tommy Hilfiger, черными туфлями с заостренным носком и высоким каблуком. Солнцезащитные очки и сумка через плечо завершили образ.

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При этом такие джинсы вовсе не обязательно носить именно с каблуками. Для повседневных образов подойдут лоферы, балетки или кроссовки. Когда станет холоднее, к ним можно добавить ботильоны или высокие сапоги.

Верхняя одежда тоже не создает проблем с выбором. Джинсы прямого кроя можно носить с жакетами, тренчами, кожаными куртками и обычными свитерами. Поэтому это тот случай, когда тренд легко перенести в повседневный гардероб.

В целом, этой осенью не обязательно гнаться за самыми широкими моделями или спешить возвращаться к скинни. Джинсы прямого кроя с высокой посадкой выглядят современно, но при этом не кажутся вещью только на один сезон.

Ранее мы писали о том, что джинсы можно сочетать практически с любой обувью, но от выбора пары зависит, как будет выглядеть весь образ. Осенью их можно носить не только с кроссовками: к дениму подходят лоферы, балетки, сапоги и обувь на каблуке.

Также Новини.LIVE сообщали, что для осеннего гардероба не обязательно иметь много вещей — важнее, чтобы их можно было носить в разных сочетаниях. Стилист Натали Парваз назвала пять вещей, из которых удастся составить повседневные образы на любую погоду.