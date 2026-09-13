Джинсы из 70-х вместо популярных скинни: какой именно клеш в тренде

Джинсы из 1970-х: какие модели актуальны осенью 2026 года
В сентябре легкая летняя одежда уже уходит на второй план, а на смену ей приходят плотный деним, жакеты и закрытая обувь. Этой осенью дизайнеры вновь обратили внимание на джинсы-клеш. Фасон, который прочно ассоциируется с 1970-ми, на этот раз имеет немало современных вариантов.
Новини.LIVE со ссылкой на Vogue расскажут, какие именно.
Расклешенные джинсы из 1970-х снова в моде
В сентябре 2026 года клеш заметно вернулся в коллекции брендов. Модели отличаются не только шириной брючин. Дизайнеры экспериментируют с посадкой, цветами, фактурой денима и деталями. Как правило, такие джинсы осенью носят с ботильонами или обувью на платформе. Тем, кто любит ретро, подойдут высокие каблуки, блузки с принтами и замшевые аксессуары. А поклонницы минимализма могут остановиться на темном дениме, простом топе и лаконичной обуви.
Выцветший деним и низкая посадка
Обтягивающие джинсы, расширяющиеся ниже колена, снова становятся заметными в осеннем гардеробе. Agolde предлагают модель насыщенного индигового цвета с потертостями и низкой посадкой. Верхняя часть плотно прилегает к телу, а к низу брючины становятся шире.
Такие джинсы стилисты предлагают сочетать с простой рубашкой или короткой футболкой. Когда температура опустится ниже, к ним можно добавить свитер с вырезом "лодочка". Из обуви подойдут ковбойские ботильоны.
Классический клеш в духе 1970-х
Если хочется настоящего настроения 1970-х, стоит присмотреться к моделям с высокой посадкой и очень широкими брючинами. Именно такой силуэт представили Gucci, Etro и Anna Sui.
Эти джинсы сами по себе привлекают внимание, поэтому верх может быть достаточно простым. Например, их можно носить с блузкой в горошек и большим бантом.
Выцветшие джинсы bootcut
Diesel сделали свою версию клеша более смелой. Это облегающие джинсы bootcut с низкой посадкой и сильно выбеленным денимом. Они подчеркивают фигуру и обладают тем самым дерзким настроением, которое часто можно увидеть в образах модных инфлюенсерок.
Потертости здесь играют важную роль. Благодаря им джинсы не напоминают точную копию моделей прошлых десятилетий. Здесь знакомый силуэт приобретает более современный вид.
Ранее мы писали о том, что джинсы давно стали привычной частью повседневного гардероба, но они подходят не для каждой ситуации. Есть события и места, где деним может быть неуместен, даже если сами джинсы качественные и хорошо сидят.
Также Новини.LIVE сообщали, что широкие джинсы не всегда удачно смотрятся на фигуре — многое зависит от посадки, объема и длины брючин. Неудачная модель может визуально испортить любой образ.