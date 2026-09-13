Джинсы из 70-х вместо популярных скинни: какой именно клеш в тренде

Девушка в тренче и джинсах. Фото: magnific

В сентябре легкая летняя одежда уже уходит на второй план, а на смену ей приходят плотный деним, жакеты и закрытая обувь. Этой осенью дизайнеры вновь обратили внимание на джинсы-клеш. Фасон, который прочно ассоциируется с 1970-ми, на этот раз имеет немало современных вариантов.

Новини.LIVE со ссылкой на Vogue расскажут, какие именно.

Реклама

Расклешенные джинсы из 1970-х снова в моде

В сентябре 2026 года клеш заметно вернулся в коллекции брендов. Модели отличаются не только шириной брючин. Дизайнеры экспериментируют с посадкой, цветами, фактурой денима и деталями. Как правило, такие джинсы осенью носят с ботильонами или обувью на платформе. Тем, кто любит ретро, подойдут высокие каблуки, блузки с принтами и замшевые аксессуары. А поклонницы минимализма могут остановиться на темном дениме, простом топе и лаконичной обуви.

Выцветший деним и низкая посадка

Обтягивающие джинсы, расширяющиеся ниже колена, снова становятся заметными в осеннем гардеробе. Agolde предлагают модель насыщенного индигового цвета с потертостями и низкой посадкой. Верхняя часть плотно прилегает к телу, а к низу брючины становятся шире.

Agolde. Фото из Vogue

Такие джинсы стилисты предлагают сочетать с простой рубашкой или короткой футболкой. Когда температура опустится ниже, к ним можно добавить свитер с вырезом "лодочка". Из обуви подойдут ковбойские ботильоны.

Читайте также:

Классический клеш в духе 1970-х

Если хочется настоящего настроения 1970-х, стоит присмотреться к моделям с высокой посадкой и очень широкими брючинами. Именно такой силуэт представили Gucci, Etro и Anna Sui.

Gucci. Фото из Vogue

Эти джинсы сами по себе привлекают внимание, поэтому верх может быть достаточно простым. Например, их можно носить с блузкой в горошек и большим бантом.

Выцветшие джинсы bootcut

Diesel сделали свою версию клеша более смелой. Это облегающие джинсы bootcut с низкой посадкой и сильно выбеленным денимом. Они подчеркивают фигуру и обладают тем самым дерзким настроением, которое часто можно увидеть в образах модных инфлюенсерок.

Diesel. Фото из Vogue

Потертости здесь играют важную роль. Благодаря им джинсы не напоминают точную копию моделей прошлых десятилетий. Здесь знакомый силуэт приобретает более современный вид.

Ранее мы писали о том, что джинсы давно стали привычной частью повседневного гардероба, но они подходят не для каждой ситуации. Есть события и места, где деним может быть неуместен, даже если сами джинсы качественные и хорошо сидят.

Также Новини.LIVE сообщали, что широкие джинсы не всегда удачно смотрятся на фигуре — многое зависит от посадки, объема и длины брючин. Неудачная модель может визуально испортить любой образ.