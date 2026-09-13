Джинси з 70-х замість популярних скінні: який саме кльош в тренді

Дівчина в тренчі та джинсах. Фото: magnific

У вересні легкі літні речі вже відходять на другий план, а на їхнє місце приходять щільний денім, жакети та закрите взуття. Цієї осені дизайнери знову звернули увагу на джинси кльош. Фасон, який міцно пов'язують із 1970-ми, цього разу має чимало сучасних варіантів.

Новини.LIVE з посиланням на Vogue розповість, яких саме.

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Розкльошені джинси з 1970-х знову в моді

У вересні 2026 року кльош помітно повернувся в колекції брендів. Моделі відрізняються не лише шириною штанин. Дизайнери експериментують із посадкою, кольорами, фактурою деніму та деталями. Як правило, такі джинси восени носять із ботильйонами або взуттям на платформі. Тим, хто любить ретро, підійдуть високі підбори, блузи з принтами та замшеві аксесуари. А прихильниці мінімалізму можуть зупинитися на темному денімі, простому топі та лаконічному взутті.

Вицвілий денім і низька посадка

Обтислі джинси, які розширюються нижче коліна, знову стають помітними в осінньому гардеробі. Agolde пропонують модель насиченого індигового кольору з потертостями та низькою посадкою. Верхня частина щільно прилягає до тіла, а донизу штанини стають ширшими.

Agolde. Фото з Vogue

Такі джинси стилісти пропонують поєднати із простою сорочкою або короткою футболкою. Коли температура опуститься нижче, до них можна додати светр із вирізом човник. Із взуття підійдуть ковбойські ботильйони.

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Класичний кльош у дусі 1970-х

Якщо хочеться справжнього настрою 1970-х, варто придивитися до моделей із високою посадкою та дуже широкими штанинами. Саме такий силует представили Gucci, Etro та Anna Sui.

Gucci. Фото з Vogue

Ці джинси самі по собі привертають увагу, тому верх може бути досить простим. Наприклад, їх можна носити з блузою в горошок і великим бантом.

Вицвілі джинси bootcut

Diesel зробили свою версію кльошу більш сміливою. Це обтислі джинси bootcut із низькою посадкою та сильно вибіленим денімом. Вони підкреслюють фігуру й мають той самий зухвалий настрій, який часто можна побачити в образах модних інфлюенсерок.

Diesel. Фото з Vogue

Потертості тут відіграють важливу роль. Завдяки ним джинси не нагадують про точну копію моделей минулих десятиліть. Знайомий силует отримує більш сучасний вигляд.

Раніше ми писали про те, що джинси давно стали звичною частиною повсякденного гардероба, але вони підходять не для кожної ситуації. Є події та місця, де денім може бути недоречни, навіть якщо самі джинси якісні й добре сидять.

Також Новини.LIVE повідомляли, що широкі джинси не завжди мають вдалий вигляд на фігурі — багато залежить від посадки, об’єму та довжини штанин. Невдала модель може візуально зіпсувати будь-який образ.