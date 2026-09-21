Між скіні та оверсайз: які джинси обрала Кейт Мосс на цю осінь

Кейт Мосс. Фото: скриншот з відео

Ще недавно мода на джинси змінювалася ледь не щосезону. Спочатку всі носили широкі baggy, потім у гардероби знову почали повертатися скіні. Восени 2026 року у тренді джинси з прямими штанинами, високою посадкою та вільною, але не надто широкою посадкою. Такий денім уже можна побачити на модницях і знаменитостях. Один із найцікавіших прикладів показала Кейт Мосс.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на Elle розповість, про яку модель йдеться.

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Які джинси носить модель Кейт Мосс

На показі Tommy Hilfiger у межах Тижня моди в Нью-Йорку супермодель з'явилася у синіх джинсах прямого крою. Вони мали високу посадку, вільно сиділи по нозі та закінчувалися трохи вище щиколотки. Для Мосс це ще й своєрідне повернення до іншого улюбленого нею деніму. У 2000-х та 2010-х роках вона часто носила вузькі джинси й фактично стала однією з тих знаменитостей, які зробили скіні частиною повсякденної моди.

Кейт Мосс в стильних джинсах. Фото з Elle

Цього разу джинси не повторюють контури ніг, а штанини залишають достатньо простору. Саме за це такі джинси зараз і привертають увагу. Після кількох сезонів дуже широкого одягу хочеться речей простіших за кроєм.

Кейт Мосс доповнила джинси блакитною сорочкою Tommy Hilfiger, чорними туфлями з гострим носком і високими підборами. Сонцезахисні окуляри та сумка через плече завершили комплект.

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При цьому такі джинси зовсім не обов'язково носити саме з підборами. Для щоденних образів підійдуть лофери, балетки або кросівки. Коли стане холодніше, до них можна додати ботильйони чи високі чоботи.

Верх теж не створює проблем із вибором. Прямі джинси можна носити із жакетами, тренчами, шкіряними куртками та звичайними светрами. Тому це той випадок, коли тренд легко перенести у звичайний гардероб.

В цілому, цієї осені не обов'язково гнатися за найширшими моделями або поспішати повертатися до скіні. Джинси прямого крою з високою посадкою мають сучасний вигляд, але при цьому не здаються річчю лише на один сезон.

Раніше ми писали про те, що джинси можна поєднати майже з будь-яким взуттям, але від вибору пари залежить, який вигляд матиме весь образ. Восени їх можна носити не лише з кросівками: до деніму пасують лофери, балетки, чоботи та взуття на підборах.

Також Новини.LIVE повідомляли, що для осіннього гардероба не обов’язково мати багато речей — важливіше, щоб їх можна було носити в різних поєднаннях. Стилістка Наталі Парваз назвала п’ять речей, з яких можна скласти повсякденні образи на різну погоду.