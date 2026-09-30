Твід, шорти й виразні плечі: незвичний образ Емілії Кларк у Лондоні

Емілія Кларк. Фото: Instagram/emilia_clarke

Британська акторка Емілія Кларк, відома за роллю Данерис Таргарієн у "Грі престолів", відвідала показ Alexander McQueen у межах Лондонського тижня моди. До речі, за роботу в серіалі акторку чотири рази номінували на премію "Еммі" — у 2013, 2015, 2016 та 2019 роках. Але цього разу увагу до неї привернув не лише статус зірки серіалу, а й вбрання, яке вона обрала для показу.

Редакція Новини.LIVE розповість про нього детальніше.

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Яким новим образом здивувала Емілія Кларк

Акторка з’явилася на показі колекції Alexander McQueen сезону весна-літо 2027 у костюмі з сіро-чорного твіду. Тканина мала дрібний візерунок, який майже не змінював загальну стриману гаму вбрання.

Основну увагу привертав жакет. Його плечі були закругленими та сильно виступали в боки, через що верхня частина костюма нагадувала два об’ємні кокони. Такий крій візуально розширював плечі, тому талію підкреслили широким чорним шкіряним поясом. Нижню частину костюма склали короткі шорти. Вони закінчувалися високо на стегнах і залишали відкритою значну частину ніг.

У поєднанні з поясом це зміщувало акцент із масивного жакета на талію та ноги.

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До костюма акторка додала металевий чокер із великими ланками. Прикраса лежала щільно біля шиї та створювала помітний контраст із фактурою твіду. При зрості 157 см Кларк не мала менший вигляд через об’ємний жакет. Пояс чітко позначив лінію талії, а короткі шорти залишили ноги відкритими. Через це широка верхня частина костюма не перекрила весь силует.

Твід у цьому образі також мав інакший вигляд, а не такий, як у класичних костюмах. Звичну для цього матеріалу стриманість змінили округлі плечі, короткі шорти, шкіряний пояс і металевий чокер. У результаті знайома тканина стала частиною вбрання з помітним акцентом на формі та пропорціях.

Раніше ми писали про те, що фасон flare знову з’являється в осінніх образах і цього разу його можна побачити не лише в ретро-комплектах. Француженки носять такі штани замість джинсів, поєднуючи їх із жакетами, сорочками, трикотажем і взуттям на невисоких підборах.

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