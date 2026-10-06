Чи варто носити леопард восени: розбираємо на прикладі образу Джей Ло

Джей Ло. Фото: Instagram/jlo

Американська акторка Дженніфер Лопес показала, як носити леопардовий принт восени, причому не стала обмежуватися однією акцентною річчю. На Тижні моди в Мілані співачка з'явилася в образі Dolce & Gabbana, де плямистий візерунок повторювався на куртці, мініспідниці та туфлях. Досить сміливий варіант. Леопардовий принт тут використаний одразу в кількох речах, тому образ складно назвати непомітним.

На вбрання співачки звернуло увагу Новини.LIVE.

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Трендовий образ Джей Ло в леопардовому принті

Почати варто із взуття. Лопес взула леопардові туфлі на високих підборах із ремінцем навколо п'яти. Візерунок на них різноколірний, а хутряна деталь додає взуттю незвичної фактури. До туфель співачка підібрала об'ємну куртку Dolce & Gabbana з таким самим принтом. У неї двобортний крій, широкі плечі та спущені рукави. Через об'ємний силует верхня частина образу одразу привертає увагу.

Мініспідниця продовжує ту саму ідею. На ній теж повторюється леопардовий малюнок, тому куртка, спідниця та взуття складаються в один total look. Лопес не намагалася зробити принт менш помітним — навпаки, побудувала навколо нього весь вихід. До образу вона додала золоті сережки-кільця, сонцезахисні окуляри та чорну сумочку.

Чи варто носити леопард восени

У випадку з леопардом питання радше не в тому, чи можна його носити восени, а в тому, скільки цього принта вам хочеться бачити у власному образі. Він давно перестав бути сезонною новинкою. З року в рік анімалістичний малюнок повертається в осінні образи, а його природні відтінки добре вписуються в цю пору року.

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У Лопес — найсміливіший варіант, коли один малюнок повторюється одразу на кількох речах. Але зовсім не обов'язково копіювати такий образ повністю. Коричневі, бежеві, кавові, пісочні та чорні відтінки леопардового принта близькі до звичної осінньої гами. Тому навіть одна така річ може стати помітною деталлю гардероба.

Є й інший момент. Леопардовий візерунок цікавий вигляд має на щільних осінніх матеріалах. Вовна, денім, шкіра, замша, вельвет і трикотаж дають йому іншу фактуру, ніж легкі літні тканини. Саме тому восени не обов'язково шукати складні способи стилізації. Пальто, жакет, тренч або навіть одна пара взуття з таким принтом уже можуть змінити звичний базовий комплект. А приклад Дженніфер Лопес показує інший підхід — коли леопард стає не деталлю, а головною темою всього образу.

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