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Главная Мода Джей Ло в леопардовом принте: актуален ли этот принт осенью 2026 года

Джей Ло в леопардовом принте: актуален ли этот принт осенью 2026 года

Ua ru
6 октября 2026 11:16
Стоит ли носить леопардовый принт осенью: разбираем на примере образа Джей Ло
Джей Ло. Фото: Instagram/jlo

Американская актриса Дженнифер Лопес показала, как носить леопардовый принт осенью, причем не стала ограничиваться одной акцентной вещью. На Неделе моды в Милане певица появилась в образе от Dolce & Gabbana, где пятнистый узор повторялся на куртке, мини-юбке и туфлях. Довольно смелый вариант. Леопардовый принт здесь использован сразу в нескольких вещах, поэтому образ сложно назвать незаметным.

На наряд певицы обратило внимание Новини.LIVE.

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Трендовый образ Джей Ло в леопардовом принте

Начать стоит с обуви. Лопес надела леопардовые туфли на высоком каблуке с ремешком вокруг пятки. Узор на них разноцветный, а меховая деталь придает обуви необычную фактуру. К туфлям певица подобрала объемную куртку Dolce & Gabbana с таким же принтом. У нее двубортный крой, широкие плечи и спущенные рукава. Благодаря объемному силуэту верхняя часть образа сразу привлекает внимание.

Мини-юбка продолжает ту же идею. На ней тоже повторяется леопардовый рисунок, поэтому куртка, юбка и обувь составляют единый total look. Лопес не пыталась сделать принт менее заметным — наоборот, построила вокруг него весь образ. К образу она добавила золотые серьги-кольца, солнцезащитные очки и черную сумочку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стоит ли носить леопардовый принт осенью

В случае с леопардовым принтом вопрос скорее не в том, можно ли его носить осенью, а в том, сколько этого принта вы хотите видеть в своем образе. Он давно перестал быть сезонной новинкой. Из года в год анималистический принт возвращается в осенние образы, а его естественные оттенки хорошо вписываются в это время года.

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У Лопес — самый смелый вариант, когда один рисунок повторяется сразу на нескольких вещах. Но совсем не обязательно копировать такой образ полностью. Коричневые, бежевые, кофейные, песочные и черные оттенки леопардового принта близки к привычной осенней гамме. Поэтому даже одна такая вещь может стать заметной деталью гардероба.

Есть и другой момент. Леопардовый узор интересно смотрится на плотных осенних материалах. Шерсть, деним, кожа, замша, вельвет и трикотаж придают ему иную фактуру, чем легкие летние ткани. Именно поэтому осенью не обязательно искать сложные способы стилизации. Пальто, жакет, тренч или даже одна пара обуви с таким принтом уже могут преобразить привычный базовый наряд. А пример Дженнифер Лопес демонстрирует другой подход — когда леопард становится не деталью, а главной темой всего образа.

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Дженнифер Лопес мода знаменитости стиль трендовые образы
Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "мода"
Автор:
Юлия Хивренко

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