Джинсы можно отложить: в моду вернулись брюки Коко Шанель

Черные брюки. Фото из Instagram

Этой осенью джинсы могут немного уступить место другой базовой вещи. Речь идет о черных классических брюках прямого кроя — модели, которая напоминает о стиле Коко Шанель и снова возвращается в повседневные образы. Это самый актуальный вариант брюк на этот сезон.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на стилистов kobieta.interia.

Реклама

Какие брюки актуальны осенью

Классические брюки давно перестали быть частью только делового гардероба. Их история связана с Коко Шанель, которая в свое время не боялась заимствовать элементы мужской одежды для женских образов. Для дизайнера было важно, чтобы одежда не мешала двигаться и в то же время имела аккуратный вид.

Именно черный цвет делает такие брюки удобными для повседневного гардероба. Они легко сочетаются с различными верхами и не привязаны к одному стилю.

Стильный образ для офиса. Фото из Instagram

Не обязательно создавать с ними строгий офисный образ. Черные брюки можно сочетать с кожаной курткой, объемным свитером, простой футболкой или худи. Благодаря этому классический низ не будет выглядеть слишком официально.

Читайте также:

Обувь тоже не ограничивается туфлями. К таким брюкам можно надеть лоферы, балетки или кроссовки. Например, сочетание прямых черных брюк, объемного свитера и кроссовок подойдет для обычного дня, а лоферы при необходимости сделают образ более официальным.

Черные брюки. Фото из Instagram

Стоит обратить внимание и на длину брючин. Она должна соответствовать обуви: брючина может немного накрывать ее или заканчиваться у верхнего края. Слишком короткая или длинная модель способна изменить пропорции образа.

Материал также влияет на внешний вид вещи. Плотная шерстяная ткань сделает брюки более структурированными и уместными для прохладной погоды.

В целом такая модель не требует сложной стилизации. Достаточно правильно подобрать посадку, длину и ткань — и черные брюки легко впишутся в осенний гардероб.

Ранее мы писали о том, что вязаный жилет возвращается в осенний гардероб после нескольких сезонов почти полного забвения. На этот раз он предстает в разных вариантах — от тонкой вязки и спокойных оттенков до объемных моделей, которые можно носить поверх рубашек, футболок и платьев.

Также Новини.LIVE сообщали, что укороченные брюки до щиколотки в этом сезоне переходят из летнего гардероба в осенний. Коричневый оттенок делает модель более уместной для прохладного времени года, а длина хорошо сочетается и с ботинками, и с туфлями или лоферами.