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Главная Мода Брюки в стиле Коко Шанель: модная альтернатива джинсам

Брюки в стиле Коко Шанель: модная альтернатива джинсам

Ua ru
22 сентября 2026 09:29
Джинсы можно отложить: в моду вернулись брюки Коко Шанель
Черные брюки. Фото из Instagram

Этой осенью джинсы могут немного уступить место другой базовой вещи. Речь идет о черных классических брюках прямого кроя — модели, которая напоминает о стиле Коко Шанель и снова возвращается в повседневные образы. Это самый актуальный вариант брюк на этот сезон.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на стилистов kobieta.interia.

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Какие брюки актуальны осенью

Классические брюки давно перестали быть частью только делового гардероба. Их история связана с Коко Шанель, которая в свое время не боялась заимствовать элементы мужской одежды для женских образов. Для дизайнера было важно, чтобы одежда не мешала двигаться и в то же время имела аккуратный вид.

Именно черный цвет делает такие брюки удобными для повседневного гардероба. Они легко сочетаются с различными верхами и не привязаны к одному стилю.

Штани в стилі Коко Шанель в тренді
Стильный образ для офиса. Фото из Instagram

Не обязательно создавать с ними строгий офисный образ. Черные брюки можно сочетать с кожаной курткой, объемным свитером, простой футболкой или худи. Благодаря этому классический низ не будет выглядеть слишком официально.

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Обувь тоже не ограничивается туфлями. К таким брюкам можно надеть лоферы, балетки или кроссовки. Например, сочетание прямых черных брюк, объемного свитера и кроссовок подойдет для обычного дня, а лоферы при необходимости сделают образ более официальным.

Штани, з якими вийдуть найстильніші образи
Черные брюки. Фото из Instagram

Стоит обратить внимание и на длину брючин. Она должна соответствовать обуви: брючина может немного накрывать ее или заканчиваться у верхнего края. Слишком короткая или длинная модель способна изменить пропорции образа.

  • Материал также влияет на внешний вид вещи. Плотная шерстяная ткань сделает брюки более структурированными и уместными для прохладной погоды.

В целом такая модель не требует сложной стилизации. Достаточно правильно подобрать посадку, длину и ткань — и черные брюки легко впишутся в осенний гардероб.

Ранее мы писали о том, что вязаный жилет возвращается в осенний гардероб после нескольких сезонов почти полного забвения. На этот раз он предстает в разных вариантах — от тонкой вязки и спокойных оттенков до объемных моделей, которые можно носить поверх рубашек, футболок и платьев.

Также Новини.LIVE сообщали, что укороченные брюки до щиколотки в этом сезоне переходят из летнего гардероба в осенний. Коричневый оттенок делает модель более уместной для прохладного времени года, а длина хорошо сочетается и с ботинками, и с туфлями или лоферами.

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Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "мода"
Автор:
Юлия Хивренко

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