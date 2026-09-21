Самые модные брюки на осень 2026 года: 3 модели для женского гардероба

Серые брюки. Фото: magnific

Осенью брюки становятся той вещью, вокруг которой проще всего составить повседневный образ. Когда на улице становится прохладнее, к ним добавляются свитера, рубашки, жакеты, куртки и пальто. Казалось бы, формула каждый раз одна и та же, но именно фасон брюк может полностью изменить облик комплекта. Поэтому этой осенью не стоит ограничиваться одной любимой моделью.

Новини.LIVE со ссылкой на Cosmopolitan расскажут, какие модели брюк стоит рассмотреть.

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В трендах 2026 года есть и привычные широкие силуэты, и варианты с принтами, и брюки, которые возвращают моду к более сдержанным 90-м.

Палаццо

Широкие брюки палаццо давно перестали быть мимолетным трендом. Они остаются в гардеробах и в этом сезоне, поэтому такая покупка точно не будет привязана только к одной осени.

Палаццо будут хорошо смотреться в повседневных нарядах, но ими не стоит ограничиваться. Осенью 2026 года стилисты предлагают носить широкие брюки в деловых образах с жакетами, рубашками и другими вещами в духе power dressing. Объемный низ в таком случае хорошо подчеркивает характерные для эстетики 80-х четкие линии и выразительный силуэт.

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Zimmermann. Фото из Cosmopolitan

Брюки в клетку

Клетка осенью снова становится одним из самых заметных принтов. На этот раз она удачно смотрится именно на брюках — такая модель может стать главной деталью даже очень простого образа.

Для сдержанных комплектов подойдут серые, коричневые, черные и бежевые варианты. Тем, кто не боится более выразительных вещей, стоит обратить внимание на тартан. Клетчатые брюки легко сочетаются с рубашкой, свитером или жакетом, поэтому они уместны не только в повседневном гардеробе, но и в офисных образах.

Dries Van Noten. Фото из Cosmopolitan

Узкие прямые брюки

После нескольких сезонов, когда в моде доминировали очень широкие брюки, внимание постепенно смещается к более сдержанному силуэту. На осенне-зимних показах дизайнеры активно демонстрировали прямые модели с узкой посадкой и четкой линией брючины.

Chanel. Фото из Cosmopolitan

Этот фасон перекликается с модой 90-х, но сегодня его предлагают носить совершенно по-новому. Прямые брюки лучше сочетать с рубашками, свитерами, жакетами и пальто. А если добавить обувь на невысоком каблуке и лаконичные аксессуары, можно создать образ в стиле ladylike, который будет актуален осенью 2026 года.

Ранее мы писали о том, что этой осенью свитера выглядят совершенно по-разному: от свободных моделей крупной вязки до тонких вещей, повторяющих силуэт. Среди главных трендов сезона — V-образные вырезы, полоски, поло, короткие рукава и кашемир.

Также Новини.LIVE сообщали, что леггинсы давно перестали быть одеждой только для дома или спортзала. Осенью 2026 года их сочетают с жакетами, рубашками, свитерами и обувью на любой вкус, а среди актуальных моделей есть не только привычные черные варианты.