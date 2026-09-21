Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиВідкриттяГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Широкі вже не єдині: які штани будуть популярними восени

Широкі вже не єдині: які штани будуть популярними восени

Ua ru
21 вересня 2026 09:12
Наймодніші штани на осінь 2026: 3 моделі для жіночого гардероба
Сірі штани. Фото: magnific

Восени штани стають тією річчю, навколо якої найпростіше зібрати повсякденний образ. Коли на вулиці стає прохолодніше, до них додаються светри, сорочки, жакети, куртки та пальта. Здавалося б, формула щоразу однакова, але саме фасон штанів може повністю змінити вигляд комплекту. Тому цієї осені не варто зупинятися на одній улюбленій моделі. 

Новини.LIVE з посиланням на Cosmopolitan розповість, які моделі штанів варто розглянути.

Реклама

У трендах 2026 року є і звичні широкі силуети, і принтовані варіанти, і штани, які повертають моду до більш стриманих 90-х. 

Палаццо

Широкі штани палаццо давно перестали бути короткочасним трендом. Вони залишаються в гардеробах і цього сезону, тож така покупка точно не буде прив’язана лише до однієї осені.

Палаццо будуть мати гарний вигляд у повсякденних комплектах, але ними не варто обмежуватися. Восени 2026 року стилісти пропонують носити широкі штани у ділових образах із жакетами, сорочками та іншими речами в дусі power dressing. Об’ємний низ у такому випадку добре підтримує характерні для естетики 80-х чіткі лінії та виразний силует.

Читайте також:
Палаццо залишається в тренді
Zimmermann. Фото з Cosmopolitan

Штани у клітинку

Клітинка восени знову стає одним із найпомітніших принтів. Цього разу вона має вдалий вигляд саме на штанах — така модель може стати головною деталлю навіть дуже простого образу.

Для стриманих комплектів підійдуть сірі, коричневі, чорні та бежеві варіанти. Тим, хто не боїться виразніших речей, можна придивитися до тартану. Клітчасті штани легко поєднати із сорочкою, светром або жакетом, тому вони доречні не лише у повсякденному гардеробі, а й в офісних образах.

Штани в клітинку для офісних образів
Dries Van Noten. Фото з Cosmopolitan

Вузькі прямі штани

Після кількох сезонів, коли в моді домінували дуже широкі штани, увага поступово зміщується до більш зібраного силуету. На осінньо-зимових показах дизайнери активно показували прямі моделі з вузькою посадкою та чіткою лінією штанини.

Вузькі штани підійдуть для осінніх образів
Chanel. Фото з Cosmopolitan

Цей фасон перегукується з модою 90-х, але сьогодні його пропонують носити зовсім по-новому. Прямі штани краще комбінувати з сорочками, светрами, жакетами та пальтами. А якщо додати взуття на невисоких підборах і лаконічні аксесуари, можна отримати образ у стилі ladylike, який буде актуальним восени 2026 року.

Раніше ми писали про те, що цієї осені светри мають зовсім різний вигляд: від вільних моделей великої в’язки до тонких речей, що повторюють силует. Серед головних варіантів сезону — V-подібні вирізи, смужки, поло, короткі рукави та кашемір.

Також Новини.LIVE повідомляли, що легінси давно перестали бути одягом лише для дому чи спортзалу. Восени 2026 року їх поєднують із жакетами, сорочками, светрами та взуттям на різний смак, а серед актуальних моделей є не лише звичні чорні варіанти.

мода осінь стиль штани трендові образи
Юлія Хівренко - редактор, експерт в рубриці "мода"
Автор:
Юлія Хівренко

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації