Наймодніші штани на осінь 2026: 3 моделі для жіночого гардероба

Сірі штани. Фото: magnific

Восени штани стають тією річчю, навколо якої найпростіше зібрати повсякденний образ. Коли на вулиці стає прохолодніше, до них додаються светри, сорочки, жакети, куртки та пальта. Здавалося б, формула щоразу однакова, але саме фасон штанів може повністю змінити вигляд комплекту. Тому цієї осені не варто зупинятися на одній улюбленій моделі.

Новини.LIVE з посиланням на Cosmopolitan розповість, які моделі штанів варто розглянути.

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У трендах 2026 року є і звичні широкі силуети, і принтовані варіанти, і штани, які повертають моду до більш стриманих 90-х.

Палаццо

Широкі штани палаццо давно перестали бути короткочасним трендом. Вони залишаються в гардеробах і цього сезону, тож така покупка точно не буде прив’язана лише до однієї осені.

Палаццо будуть мати гарний вигляд у повсякденних комплектах, але ними не варто обмежуватися. Восени 2026 року стилісти пропонують носити широкі штани у ділових образах із жакетами, сорочками та іншими речами в дусі power dressing. Об’ємний низ у такому випадку добре підтримує характерні для естетики 80-х чіткі лінії та виразний силует.

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Zimmermann. Фото з Cosmopolitan

Штани у клітинку

Клітинка восени знову стає одним із найпомітніших принтів. Цього разу вона має вдалий вигляд саме на штанах — така модель може стати головною деталлю навіть дуже простого образу.

Для стриманих комплектів підійдуть сірі, коричневі, чорні та бежеві варіанти. Тим, хто не боїться виразніших речей, можна придивитися до тартану. Клітчасті штани легко поєднати із сорочкою, светром або жакетом, тому вони доречні не лише у повсякденному гардеробі, а й в офісних образах.

Dries Van Noten. Фото з Cosmopolitan

Вузькі прямі штани

Після кількох сезонів, коли в моді домінували дуже широкі штани, увага поступово зміщується до більш зібраного силуету. На осінньо-зимових показах дизайнери активно показували прямі моделі з вузькою посадкою та чіткою лінією штанини.

Chanel. Фото з Cosmopolitan

Цей фасон перегукується з модою 90-х, але сьогодні його пропонують носити зовсім по-новому. Прямі штани краще комбінувати з сорочками, светрами, жакетами та пальтами. А якщо додати взуття на невисоких підборах і лаконічні аксесуари, можна отримати образ у стилі ladylike, який буде актуальним восени 2026 року.

Раніше ми писали про те, що цієї осені светри мають зовсім різний вигляд: від вільних моделей великої в’язки до тонких речей, що повторюють силует. Серед головних варіантів сезону — V-подібні вирізи, смужки, поло, короткі рукави та кашемір.

Також Новини.LIVE повідомляли, що легінси давно перестали бути одягом лише для дому чи спортзалу. Восени 2026 року їх поєднують із жакетами, сорочками, светрами та взуттям на різний смак, а серед актуальних моделей є не лише звичні чорні варіанти.