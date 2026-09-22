Джинси можна відкласти: у моду повернулися штани Коко Шанель

Чорні штани. Фото з Instagram

Джинси цієї осені можуть трохи поступитися місцем іншій базовій речі. Йдеться про чорні класичні штани прямого крою — модель, яка нагадує про стиль Коко Шанель і знову повертається у повсякденні образи. Це найактуальніший варіант штанів на цей сезон.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на стилістів kobieta.interia.

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Які штани актуальні восени

Класичні штани давно перестали бути частиною лише ділового гардероба. Їхня історія пов’язана з Коко Шанель, яка свого часу не боялася запозичувати елементи чоловічого одягу для жіночих образів. Для дизайнерки було важливо, щоб одяг не заважав рухатися і водночас мав акуратний вигляд.

Саме чорний колір робить такі штани зручними для щоденного гардероба. Вони легко поєднуються з різним верхом і не прив’язані до одного стилю.

Стильний образ для офісу. Фото з Instagram

Не обов’язково складати з ними суворий офісний образ. Чорні штани можна поєднати із шкіряною курткою, великим светром, простою футболкою або худі. За рахунок цього класичний низ не буде мати надто офіційний вигляд.

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Взуття теж не обмежується туфлями. До таких штанів можна вдягнути лофери, балетки або кросівки. Наприклад, поєднання прямого чорного низу, об’ємного светра та кросівок підійде для звичайного дня, а лофери за потреби зроблять образ більш офіційним.

Чорні штани. Фото з Instagram

Варто звернути увагу і на довжину штанин. Вона має відповідати взуттю: штанина може трохи накривати його або закінчуватися біля верхнього краю. Занадто коротка чи довга модель здатна змінити пропорції образу.

Матеріал також впливає на вигляд речі. Щільна вовняна тканина зробить штани більш структурованими та доречними для прохолодної погоди.

В цілому така модель не потребує складної стилізації. Достатньо правильно підібрати посадку, довжину та тканину — і чорні штани легко впишуться в осінній гардероб.

Раніше ми писали про те, що в’язаний жилет повертається в осінній гардероб після кількох сезонів майже забуття. Цього разу він має різний вигляд — від тонкої в’язки та спокійних відтінків до об’ємних моделей, які можна носити поверх сорочок, футболок і суконь.

Також Новини.LIVE повідомляли, що укорочені штани до кісточки цього сезону переходять із літнього гардероба в осінній. Коричневий відтінок робить модель доречнішою для прохолодної пори року, а довжина добре поєднується і з черевиками, і з туфлями чи лоферами.