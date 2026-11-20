Дівчина в теплому зимовому образі. Фото: magnific

Зимою часто доводиться обирати між теплом і бажанням гарно вдягнутися. Але звичні чоботи та черевики — далеко не єдине, що можна носити в холодну пору. Модна блогерка Яна Луцишин показала чотири моделі взуття, які можна вписати у зимовий гардероб, і пояснила, з яким одягом вони мають найкращий вигляд.

Новини.LIVE з посиланням на її соціальні мережі розповість про них детальніше.

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Високі шкіряні чоботи

Високі чоботи — одна з тих покупок, про які рідко доводиться шкодувати наступного сезону. Вони пасують до коротких спідниць, суконь і навіть об'ємних светрів, які можна носити як самостійний елемент одягу. Як варіант, взяти комплекти, у яких верхня частина одягу вільна, а взуття підкреслює лінію ніг.

Яна Луцишин радить не відмовлятися від цієї моделі через зміну сезонів. Для прохолодної погоди підійдуть чоботи без утеплення, а для морозів можна знайти пару з теплою підкладкою. Але звертайте увагу саме на висоту халяви та форму носка, які пасуватимуть до більшості спідниць і суконь у гардеробі.

Утеплені лофери

Зимові лофери можуть здатися незвичним рішенням, адже цю модель частіше асоціюють із весняним або осіннім взуттям. Проте варіанти з хутром усередині цілком доречні в холодну пору. Їх можна носити з широкими брюками, теплими костюмами, шубами та пуховиками.

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Блогерка звертає увагу на одну деталь: лофери не завжди доречні там, де хочеться підкреслити жіночність образу. Наприклад, до короткої спідниці вона радить обрати високі чоботи. А от із вовняними штанами та об'ємною курткою утеплене взуття виглядатиме цілком органічно.

Уггі

Уггі не потребують особливого представлення. Їх обирають за практичність, тепло та відсутність зайвих деталей. Найчастіше таке взуття носять із джинсами, легінсами та трикотажними костюмами. Воно доречне у ті дні, коли попереду багато справ і немає бажання весь день ходити у важких чоботах.

Щодо кольору Яна Луцишин радить придивитися до бежевих і шоколадних моделей. Вони не перетягують увагу на себе й не сперечаються з кольорами верхнього одягу. А ось від стразів та надмірного декору блогерка радить відмовитися. На її думку, такі прикраси лише ускладнюють поєднання взуття з повсякденними речами.

Мунбути

Мунбути складно сплутати з будь-яким іншим зимовим взуттям. Через округлу форму та об'єм вони одразу помітні, тому навколо них краще будувати весь комплект. Яна Луцишин пропонує носити їх із легінсами та короткими шубами. Також можна додати пов'язку на голову, щоб підтримати спортивно-розслаблений настрій образу.

Ця модель сподобається тим, кому звичайні зимові черевики здаються надто передбачуваними. Водночас мунбути не варто поєднувати з великою кількістю об'ємних речей: масивне взуття й без того привертає достатньо уваги. Краще залишити решту комплекту простішою.

Раніше ми писали про те, що джинси давно перестали бути одягом, до якого пасують лише кросівки чи повсякденні черевики. Їх можна поєднувати з чоботами, лоферами, туфлями та іншими моделями. Восени це особливо актуально: достатньо змінити взуття, щоб звичні джинси заграли по-новому в образі.

Також Новини.LIVE повідомляли, що лофери з торочками знову з’явилися в осінніх колекціях і нагадали про взуття, яке було популярним кілька десятиліть тому. Колись такі моделі частіше асоціювалися з чоловічим гардеробом, а тепер їх поєднують і з жіночими образами. Цікаво, що дизайн майже не змінився.