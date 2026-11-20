Девушка в теплом зимнем наряде. Фото: magnific

Зимой часто приходится выбирать между теплом и желанием красиво одеться. Но привычные сапоги и ботинки — далеко не единственное, что можно носить в холодное время года. Модный блогер Яна Луцишин показала четыре модели обуви, которые можно включить в зимний гардероб, и объяснила, с какой одеждой они смотрятся лучше всего.

Новини.LIVE со ссылкой на ее социальные сети расскажет о них подробнее.

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Высокие кожаные сапоги

Высокие сапоги — одна из тех покупок, о которых редко приходится жалеть в следующем сезоне. Они подходят к коротким юбкам, платьям и даже объемным свитерам, которые можно носить как самостоятельный элемент одежды. В качестве варианта можно выбрать комплекты, в которых верхняя часть одежды свободная, а обувь подчеркивает линию ног.

Яна Луцишин советует не отказываться от этой модели из-за смены сезонов. Для прохладной погоды подойдут сапоги без утепления, а для морозов можно найти пару с теплой подкладкой. Но обращайте внимание именно на высоту голенища и форму носка, которые будут сочетаться с большинством юбок и платьев в гардеробе.

Утепленные лоферы

Зимние лоферы могут показаться необычным решением, ведь эту модель чаще ассоциируют с весенней или осенней обувью. Однако варианты с мехом внутри вполне уместны в холодное время года. Их можно носить с широкими брюками, теплыми костюмами, шубами и пуховиками.

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Блогер обращает внимание на одну деталь: лоферы не всегда уместны там, где хочется подчеркнуть женственность образа. Например, к короткой юбке она советует выбрать высокие сапоги. А вот с шерстяными брюками и объемной курткой утепленная обувь будет смотреться вполне органично.

Угги

Угги не нуждаются в особом представлении. Их выбирают за практичность, тепло и отсутствие лишних деталей. Чаще всего такую обувь носят с джинсами, леггинсами и трикотажными костюмами. Она уместна в те дни, когда впереди много дел и нет желания весь день ходить в тяжелых сапогах.

Что касается цвета, Яна Луцишин советует обратить внимание на бежевые и шоколадные модели. Они не отвлекают внимание на себя и не конфликтуют с цветами верхней одежды. А вот от стразов и излишнего декора блогерша советует отказаться. По ее мнению, такие украшения только затрудняют сочетание обуви с повседневной одеждой.

Мунбуты

Мунбуты сложно спутать с какой-либо другой зимней обувью. Благодаря округлой форме и объему они сразу бросаются в глаза, поэтому вокруг них лучше строить весь комплект. Яна Луцишин предлагает носить их с леггинсами и короткими шубами. Также можно добавить повязку на голову, чтобы подчеркнуть спортивно-расслабленный настрой образа.

Эта модель понравится тем, кому обычные зимние ботинки кажутся слишком предсказуемыми. В то же время мунбуты не стоит сочетать с большим количеством объемной одежды: массивная обувь и без того привлекает достаточно внимания. Лучше сделать остальную часть образа более лаконичной.

Ранее мы писали о том, что джинсы давно перестали быть одеждой, к которой подходят только кроссовки или повседневные ботинки. Их можно сочетать с сапогами, лоферами, туфлями и другими моделями. Осенью это особенно актуально: достаточно сменить обувь, чтобы привычные джинсы заиграли по-новому в образе.

Также Новини.LIVE сообщали, что лоферы с бахромой снова появились в осенних коллекциях и напомнили об обуви, которая была популярна несколько десятилетий назад. Когда-то такие модели чаще ассоциировались с мужским гардеробом, а теперь их сочетают и с женскими образами. Интересно, что дизайн почти не изменился.