Ботильоны, которые француженки носят с джинсами и платьями
Свободное голенище, складки у лодыжки и слегка небрежный вид — именно по этим признакам узнают ботильоны, которые этой осенью часто встречаются в образах французских модниц. Они не облегают ногу, как привычные узкие модели, а ниспадают складками. Благодаря этому даже простое сочетание джинсов и свитера выглядит интереснее. Такую обувь носят и с платьями, и с юбками, и с различными моделями джинсов.
Новини.LIVE со ссылкой на стилистов styl.interia.pl расскажут подробнее об этом осеннем тренде.
С чем сочетать ботильоны с широким голенищем
С короткими юбками и платьями такие ботильоны можно носить с тонкими колготками. Если же вы выбираете юбку миди, обратите внимание на модели, подол которых немного заходит на верх обуви. Когда край юбки заканчивается ровно над голенищем, между одеждой и обувью появляется заметная горизонтальная линия, из-за которой ноги могут казаться короче.
Внешний вид ботильонов во многом зависит от материала. Замша, велюр и кожа образуют естественные складки, ради которых и выбирают такую модель. Зато жесткая кожа, сохраняющая четкую форму, может сделать голенище громоздким. С джинсами тоже есть несколько удачных вариантов. Прямые модели с высокой посадкой и узкие джинсы можно заправить в голенище.
Широкие джинсы и клеш лучше оставить поверх ботильонов. Если попытаться заправить такие штанины внутрь, ткань соберется у лодыжек.
Какие цвета и материалы выбрать осенью 2026 года
Черные ботильоны никуда не исчезают, но в этом сезоне стоит присмотреться и к другим оттенкам. Темный шоколад, карамель, холодный бежевый и насыщенный бордовый — среди цветов, которые стоит рассмотреть при выборе обуви. Бордовые ботильоны, например, можно носить с классическими джинсами или однотонным пальто. В таком сочетании именно обувь будет привлекать внимание.
Отдельно стоит проверить длину пальто, платья или юбки. Когда их край приходится точно на верх голенища, ноги визуально становятся короче. Лучше, чтобы подол не обрывался на этой линии: небольшая разница в длине поможет избежать такого эффекта.
Ботильоны с широким голенищем не требуют сложных сочетаний. Они подходят к разной одежде, но лучше всего смотрятся, когда брючины не собираются в лишние складки.
Ранее мы писали о том, что бордовый этой осенью появляется не только на свитерах и жакетах, но и в самых неожиданных сочетаниях. Модницы носят его с нежно-розовым, голубым и оливковым, а также составляют образы в нескольких оттенках винного.
Также Новини.LIVE сообщали, что лоферы с носками этой осенью носят не только в классическом сочетании с белыми моделями. Серые, цветные, прозрачные и кружевные носки позволяют каждый раз по-новому обыграть привычную обувь.