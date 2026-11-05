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Главная Мода Ботильоны, которые француженки носят с джинсами и платьями

Ботильоны, которые француженки носят с джинсами и платьями

Ua ru
5 ноября 2026 08:30
Они подходят и к джинсам, и к платьям: обувь, которую этой осенью носят со всем magnific
Девушка в стильной обуви. Фото: magnific

Свободное голенище, складки у лодыжки и слегка небрежный вид — именно по этим признакам узнают ботильоны, которые этой осенью часто встречаются в образах французских модниц. Они не облегают ногу, как привычные узкие модели, а ниспадают складками. Благодаря этому даже простое сочетание джинсов и свитера выглядит интереснее. Такую обувь носят и с платьями, и с юбками, и с различными моделями джинсов.

Новини.LIVE со ссылкой на стилистов styl.interia.pl расскажут подробнее об этом осеннем тренде.

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С чем сочетать ботильоны с широким голенищем

С короткими юбками и платьями такие ботильоны можно носить с тонкими колготками. Если же вы выбираете юбку миди, обратите внимание на модели, подол которых немного заходит на верх обуви. Когда край юбки заканчивается ровно над голенищем, между одеждой и обувью появляется заметная горизонтальная линия, из-за которой ноги могут казаться короче.

Взуття, яке створене спеціально для осені
Стильные ботильоны с юбкой. Фото: Instagram

Внешний вид ботильонов во многом зависит от материала. Замша, велюр и кожа образуют естественные складки, ради которых и выбирают такую модель. Зато жесткая кожа, сохраняющая четкую форму, может сделать голенище громоздким. С джинсами тоже есть несколько удачных вариантов. Прямые модели с высокой посадкой и узкие джинсы можно заправить в голенище.

Широкие джинсы и клеш лучше оставить поверх ботильонов. Если попытаться заправить такие штанины внутрь, ткань соберется у лодыжек.

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Черные ботильоны никуда не исчезают, но в этом сезоне стоит присмотреться и к другим оттенкам. Темный шоколад, карамель, холодный бежевый и насыщенный бордовый — среди цветов, которые стоит рассмотреть при выборе обуви. Бордовые ботильоны, например, можно носить с классическими джинсами или однотонным пальто. В таком сочетании именно обувь будет привлекать внимание.

Кращий вибір взуття на осінь
Бордовые ботильоны. Фото: Instagram

Отдельно стоит проверить длину пальто, платья или юбки. Когда их край приходится точно на верх голенища, ноги визуально становятся короче. Лучше, чтобы подол не обрывался на этой линии: небольшая разница в длине поможет избежать такого эффекта.

Ботильоны с широким голенищем не требуют сложных сочетаний. Они подходят к разной одежде, но лучше всего смотрятся, когда брючины не собираются в лишние складки.

Ранее мы писали о том, что бордовый этой осенью появляется не только на свитерах и жакетах, но и в самых неожиданных сочетаниях. Модницы носят его с нежно-розовым, голубым и оливковым, а также составляют образы в нескольких оттенках винного.

Также Новини.LIVE сообщали, что лоферы с носками этой осенью носят не только в классическом сочетании с белыми моделями. Серые, цветные, прозрачные и кружевные носки позволяют каждый раз по-новому обыграть привычную обувь.

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Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "мода"
Автор:
Юлия Хивренко

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