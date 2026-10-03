Колготки в тон обуви, юбке или принту: 6 правил их стилизации от блогера

Девушка в ярких колготках. Фото: magnific

Цветные колготки уже давно перестали быть просто яркой деталью образа. Они могут подчеркнуть оттенок одежды, связать несколько вещей воедино или стать главным акцентом. Блогер Диана Гологовец показала шесть способов, как носить такие колготки осенью.

Редакция Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

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Колготки в тон одежде

Самый простой вариант — подобрать колготки под общую цветовую гамму образа. Черную одежду можно дополнить черными колготками, бежевую — бежевыми, бордовую — бордовыми. Такой прием работает и с коричневыми оттенками.

"Правило №1 — монохром. Надевайте к черному образу черные колготки, к бежевому — бежевые, к бордовому — бордовые, к коричневому — коричневые", — рассказала Диана.

В результате колготки не будут выглядеть просто как случайная деталь, а дополнят цветовую гамму наряда.

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Колготки в тон обуви

Еще один простой прием — сочетать колготки с обувью. Оттенки могут быть одинаковыми или очень близкими.

"Способ №2 — это колготки в тон обуви. На самом деле этот способ очень классно удлиняет наши ноги", — пояснила блогер.

Очень заметный эффект получается с короткими юбками. Колготки и обувь создают одну линию, поэтому ноги кажутся длиннее.

Колготки с принтом и базовая одежда

Колготки в горошек, полоску или с другим принтом сами по себе привлекают внимание. Поэтому остальные вещи лучше не перегружать деталями. Диана Гологовец советует сочетать их с мини-юбкой, массивными сапогами и простой футболкой с логотипом. На таком фоне принт на колготках будет уместен.

«Колготки с принтом тоже подойдут, но тогда весь образ лучше оставить базовым», — отметила блогер.

Колготки под цвет юбки

Цвет колготок можно повторить в нижней части образа. Бордовая юбка хорошо сочетается с бордовыми колготками, а черная — с черными.

"Также отлично работает прием — колготки в цвет нижней части наряда. То есть, если вы надеваете бордовую юбку, можете надеть бордовые колготки или, например, черную юбку и черные колготки", — рассказала Диана.

Такой вариант особенно удобен с короткими юбками. Цвет не прерывается на уровне ног, поэтому силуэт становится более целостным.

Колготки в цвет принта

Необязательно подбирать колготки под основной цвет одежды. Можно взять один оттенок из принта.

"Еще можно подбирать колготки под один из цветов в образе. Например, у вас футболка с каким-то голубым принтом, и вы под этот голубой принт подбираете колготки в тон", — пояснила блогер.

Так цвет из верхней части одежды повторяется внизу и объединяет образ.

Яркие колготки как главная деталь

Цветные колготки не обязательно должны повторять какой-то оттенок в одежде. Их можно оставить единственной яркой деталью. Например, к полностью черному комплекту добавить красные колготки. Еще один вариант — белый образ с розовыми колготками.

В таком образе именно колготки задают цвет, а остальные вещи служат базой.

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