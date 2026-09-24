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Главная Мода Любимая сумка знаменитостей 2000-х снова появилась в гардеробах

Любимая сумка знаменитостей 2000-х снова появилась в гардеробах

Ua ru
24 сентября 2026 11:12
Знаменитости снова носят сумку из 2000-х: что вернулось в моду
Сумка. Фото: magnific

Не каждая дочь может найти в мамином шкафу вещь, которая вновь оказалась в центре внимания модниц. В большинстве случаев это был бы старый жакет или свитер. Марлоу Старридж повезло больше. На одном из сентябрьских выходов она взяла с собой сумку Chloé Paddington — ту самую модель, которую обожали знаменитости в 2000-х. И в итоге ее выход хорошо запомнился всем.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

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Сумка из 2000-х, о которой снова говорят все

Chloé Paddington дебютировала в 2005 году и быстро стала узнаваемой сумкой той эпохи. Спустя два десятилетия Chloé вернул модель в продажу, и она вновь привлекла к себе внимание. Сиенна Миллер тоже в свое время была среди поклонниц этой сумки. В начале карьеры актриса часто появлялась в образах с нотками бохо. Ее стиль тогда ассоциировался с фестивалями, свободной одеждой, замшевой обувью и вещами Chloé.

Трендова сумка з нотками бохо
Марлоу Старридж и Сиенна Миллер на премьере сериала "Война" в Лондоне. Фото из Vogue

На Glastonbury Сиенна могла сочетать практичные вещи с деталями, которые были нужны скорее для настроения, чем для удобства. Среди них — декоративный ремень и ботинки Susanna с заклепками от Chloé. Но на этот раз Марлоу пошла другим путем. Она не стала повторять мамины образы из 2000-х и собрала собственный комплект. К винтажной сумке девушка добавила юбку в стиле нижнего белья, футболку с принтом и туфли Mary Jane.

Похоже, у Марлоу уже есть собственное видение моды. Сиенна Миллер ранее говорила британскому Vogue, что дочь хорошо разбирается в одежде и обладает очень хорошим стилем. Сама актриса на премьере тоже не осталась без внимания. Для совместного выхода с Марлоу она выбрала структурированное платье скульптурного силуэта от Dilara Findikoglu.

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В итоге сумка Chloé Paddington в руках Марлоу стала еще одним примером того, как вещи из маминого гардероба могут обрести совершенно новую жизнь.

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знаменитости сумки аксессуары стиль трендовые сумки
Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "мода"
Автор:
Юлия Хивренко

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