Знаменитости снова носят сумку из 2000-х: что вернулось в моду

Сумка. Фото: magnific

Не каждая дочь может найти в мамином шкафу вещь, которая вновь оказалась в центре внимания модниц. В большинстве случаев это был бы старый жакет или свитер. Марлоу Старридж повезло больше. На одном из сентябрьских выходов она взяла с собой сумку Chloé Paddington — ту самую модель, которую обожали знаменитости в 2000-х. И в итоге ее выход хорошо запомнился всем.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Реклама

Сумка из 2000-х, о которой снова говорят все

Chloé Paddington дебютировала в 2005 году и быстро стала узнаваемой сумкой той эпохи. Спустя два десятилетия Chloé вернул модель в продажу, и она вновь привлекла к себе внимание. Сиенна Миллер тоже в свое время была среди поклонниц этой сумки. В начале карьеры актриса часто появлялась в образах с нотками бохо. Ее стиль тогда ассоциировался с фестивалями, свободной одеждой, замшевой обувью и вещами Chloé.

Марлоу Старридж и Сиенна Миллер на премьере сериала "Война" в Лондоне. Фото из Vogue

На Glastonbury Сиенна могла сочетать практичные вещи с деталями, которые были нужны скорее для настроения, чем для удобства. Среди них — декоративный ремень и ботинки Susanna с заклепками от Chloé. Но на этот раз Марлоу пошла другим путем. Она не стала повторять мамины образы из 2000-х и собрала собственный комплект. К винтажной сумке девушка добавила юбку в стиле нижнего белья, футболку с принтом и туфли Mary Jane.

Похоже, у Марлоу уже есть собственное видение моды. Сиенна Миллер ранее говорила британскому Vogue, что дочь хорошо разбирается в одежде и обладает очень хорошим стилем. Сама актриса на премьере тоже не осталась без внимания. Для совместного выхода с Марлоу она выбрала структурированное платье скульптурного силуэта от Dilara Findikoglu.

Читайте также:

В итоге сумка Chloé Paddington в руках Марлоу стала еще одним примером того, как вещи из маминого гардероба могут обрести совершенно новую жизнь.

Ранее мы писали о том, что осенью аксессуары помогают изменить привычный образ без полной смены гардероба. Андре Тан назвал четыре вещи, которые можно добавить к осенним образам: крупные серьги, клатчи, перчатки и шелковые платки.

Также Новини.LIVE сообщали, что Иша Амбани появилась на Неделе высокой моды в Париже с редкой сумкой Hermès Birkin. Аксессуар оценивается примерно в 2 миллиона долларов — он изготовлен из драгоценной кожи и украшен драгоценными камнями.