Знаменитості знову носять сумку з 2000-х: що повернулося в моду

Сумка. Фото: magnific

Не кожна донька може знайти в маминій шафі річ, яка знову опинилася в центрі уваги модниць. У більшості випадків це був би старий жакет або светр. Марлоу Старрідж пощастило більше. На одному з вересневих виходів вона взяла із собою сумку Chloé Paddington — ту саму модель, яку обожнювали знаменитості у 2000-х. І зрештою її вихід добре усім запамʼятався.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

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Сумка з 2000-х, про яку знову говорять усі

Chloé Paddington дебютувала у 2005 році й швидко стала впізнаваною сумкою тієї епохи. Через два десятиліття Chloé повернув модель у продаж, і вона знову привернула увагу до себе. Сієнна Міллер теж свого часу була серед прихильниць цієї сумки. На початку кар’єри акторка часто з’являлася в образах із нотками бохо. Її стиль тоді асоціювався з фестивалями, вільним одягом, замшевим взуттям і речами Chloé.

Марлоу Старрідж і Сієнна Міллер на прем’єрі серіалу "Війна" в Лондоні. Фото з Vogue

На Glastonbury Сієнна могла поєднати практичні речі з деталями, які були потрібні радше для настрою, ніж для зручності. Серед них — декоративний ремінь і черевики Susanna із заклепками від Chloé. Але цього разу Марлоу пішла іншим шляхом. Вона не стала повторювати мамині образи з 2000-х і зібрала власний комплект. До вінтажної сумки дівчина додала спідницю в білизняному стилі, футболку з принтом і туфлі Mary Jane.

Схоже, Марлоу вже має власне бачення моди. Сієнна Міллер раніше говорила британському Vogue, що донька добре розуміється на одязі та має дуже хороший стиль. Сама акторка на прем’єрі теж не залишилася без уваги. Для спільного виходу із Марлоу вона обрала структуровану сукню скульптурного силуету від Dilara Findikoglu.

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Зрештою Chloé Paddington у руках Марлоу стала ще одним прикладом того, як речі з маминого гардероба можуть отримати зовсім нове життя.

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