Які сумки прикрасять будь-який образ восени: тоути, замша та інші трендові моделі

Чорна сумка в образі. Фото: magnific

Осінній гардероб складно уявити без тренча, шкіряної куртки, затишного трикотажу та улюблених джинсів. Але саме аксесуари часто визначають, наскільки завершений образ. І сумка тут відіграє не останню роль. Цієї осені в Instagram можна побачити чимало цікавих моделей.

Новини.LIVE відібрали сумки, які найчастіше обирають модниці для своїх осінніх образів.

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Замшеві сумки

Замша восени знову опиняється серед фаворитів. Цього разу увагу привертають не стільки строгі моделі, скільки м’які сумки без чіткої форми. Стилісти вважають, що вони чудово підійдуть до речей, які зазвичай носять у прохолодну пору року: джинсами, светрами, шкіряними куртками та пальтами.

Замшева сумка. Фото з Instagram

Великі чорні сумки

Чим більше речей потрібно взяти із собою восени, тим актуальнішою стає містка сумка. Телефон, гаманець, косметичка, парасолька, блокнот та ще кілька необхідних дрібниць — усе це має кудись поміститися.

Чорна сумка. Фото з Instagram

Саме тому великі чорні моделі знову з’являються в образах модниць. Їхня головна перевага — універсальність.

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Маленькі бордові сумки

Бордовий колір залишається одним із найпомітніших акцентів осіннього сезону. Якщо повністю переходити на насичену палітру не хочеться, достатньо додати невелику сумку цього відтінку. Її можна носити з базовими речами чорного, сірого, бежевого та коричневого кольорів. Бордова сумка може стати тією самою деталлю, яка додає простому образу виразності.

Бордова сумка. Фото з Instagram

Коричневі тоути

Місткі тоути давно стали звичною частиною жіночого гардероба, але восени найбільш актуальними будуть моделі коричневих відтінків. Вони пасують до офісного одягу — жакетів, сорочок і брюк, але не обмежуються лише діловими образами. Коричневий тоут можна поєднати з джинсами, светром або верхнім одягом.

Коричневий тоут. Фото з Instagram

Сумки з ефектом крокодилячої шкіри

Фактура, що нагадує крокодилячу шкіру, цієї осені помітна і на сумках. Такий принт додає аксесуару виразності навіть тоді, коли сама модель має просту форму.

Сумка з крокодилячої шкіри. Фото з Instagram

При цьому сумки з подібною фактурою не обов’язково залишаються лише трендовою покупкою на один сезон. Крокодилячий ефект давно використовують у класичних аксесуарах, тому така деталь може вписатися і в базовий гардероб.

Раніше ми писали про те, що плетені сумки поступилися місцем аксесуарам незвичних форм. На подіумах з’явилися моделі у вигляді лебедів, птахів, мушель, равликів і навіть собак — сумка тепер може бути не лише практичним аксесуаром, а й помітною деталлю образу.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Наомі Кемпбелл помітили на Ібіці дорогою до яхти. Для пляжного виходу модель обрала зелену сумку Hermès, вартість якої становить близько 25 тисяч доларів — за нинішнім курсом це понад мільйон гривень.