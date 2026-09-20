Багато сумок — мало вдалих образів: 4 моделі, які це виправлять

Чорна сумка. Фото: magnific

У шафі може стояти десяток сумок, але перед виходом ми все одно довго думаємо, яку взяти. Часто проблема не в кількості моделей, а в тому, що вони мало чим відрізняються одна від одної. Для щоденного гардероба вистачить чотирьох різних форматів — під роботу, прогулянки, покупки та образи, коли хочеться мати більш зібраний вигляд.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на Ukr.Media розповість про найбільш актуальні моделі.

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Тоут

Тоут стане в пригоді в ті дні, коли з дому доводиться брати багато всього. Ноутбук, зарядка, пляшка води, косметичка, документи — усе це поміщається в містку модель. Єдине, для щоденного використання краще не брати надто м’яку сумку, яка одразу втрачає форму.

Сумка-тоут коричнева. Фото з Instagram

Восени зверніть увагу на спокійні відтінки: графітовий, темно-коричневий, коньячний або бордовий. Вони будуть актуальними з пальтами, джинсами, трикотажем і шкіряним взуттям.

Крос-боді

Коли потрібно взяти лише необхідне, великому тоуту краще залишитися вдома. Для прогулянки, зустрічі з друзями чи походу за кавою зручнішою буде крос-боді. Головна перевага такої моделі — вільні руки. Не потрібно постійно поправляти ремінь на плечі чи тримати сумку в руці.

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Втім, зовсім маленькі моделі теж не завжди виправдані. Якщо в сумку не поміщаються телефон, ключі, картхолдер і ще кілька дрібниць, користі від неї небагато. Для щоденного життя краще вибирати крос-боді середнього розміру.

Замшева крос-боді сумка. Фото з Instagram

А ось із кольором можна погратися. Червона, зелена або бордова сумка стане яскравою деталлю навіть до простого комплекту з джинсів, светра та куртки.

Структурована сумка

Така модель добре пасує до жакетів, прямих штанів, сорочок і класичних пальт. Не обов’язково шукати сумку з великим логотипом. Хороша шкіра, акуратна фурнітура та вдалі пропорції часто мають набагато кращий вигляд за помітний напис на пів сумки.

Структурована сумка. Фото з Instagram

Цього сезону варто придивитися до темно-коричневих моделей. Шоколадний відтінок легко комбінується з бежевим, сірим, молочним і синім денімом, а чорний при цьому не залишається єдиним можливим варіантом.

Хобо

Сумка підійде тим, кому не подобаються жорсткі форми. У неї м’який корпус, округлі лінії та зазвичай довга ручка, завдяки якій сумку зручно носити на плечі. Вона буде доречною з об’ємним светром, шкіряною курткою або тренчем.

Сумка-хобо. Фото з Instagram

Чотирьох таких моделей цілком достатньо, щоб закрити основні потреби. Тоут можна залишити для робочих днів, крос-боді — для прогулянок, структуровану сумку — для більш офіційних образів, а хобо — для невимушених комплектів.

Краще мати кілька різних моделей, які справді використовуються, ніж цілу полицю красивих речей, що більшість часу просто стоять у шафі.

Раніше ми писали про те, що Наомі Кемпбелл помітили на Ібіці дорогою до яхти. Для пляжного виходу модель обрала легку сукню та зелену сумку Hermès, вартість якої становить близько 25 тисяч доларів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на Тижні високої моди в Парижі Іша Амбані з’явилася з рідкісною сумкою Hermès Birkin. Аксесуар одразу вирізнявся серед інших деталей її образу — його вважають однією з найдорожчих моделей Birkin у світі.