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Главная Мода Если любимая сумка подходит не ко всему: 4 модели на разные случаи

Если любимая сумка подходит не ко всему: 4 модели на разные случаи

Ua ru
20 сентября 2026 09:26
Много сумок — мало удачных образов: 4 модели, которые исправят ситуацию
Черная сумка. Фото: magnific

В шкафу может стоять десяток сумок, но перед выходом мы все равно долго думаем, какую взять. Часто проблема не в количестве моделей, а в том, что они мало чем отличаются друг от друга. Для повседневного гардероба хватит четырех разных форматов — для работы, прогулок, покупок и образов, когда хочется выглядеть более собранно.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на Ukr.Media расскажет о самых актуальных моделях.

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Тоут

Тоут пригодится в те дни, когда из дома приходится брать много всего. Ноутбук, зарядное устройство, бутылка воды, косметичка, документы — все это помещается в вместительную модель. Единственное: для повседневного использования лучше не брать слишком мягкую сумку, которая сразу теряет форму.

Сумка, що ідеально підійде на кожен день
Сумка-тоут коричневого цвета. Фото из Instagram

Осенью обратите внимание на спокойные оттенки: графитовый, темно-коричневый, коньячный или бордовый. Они будут актуальны с пальто, джинсами, трикотажем и кожаной обувью.

Крос-боди

Когда нужно взять только самое необходимое, большой тоут лучше оставить дома. Для прогулки, встречи с друзьями или похода за кофе удобнее будет кросс-боди. Главное преимущество такой модели — свободные руки. Не нужно постоянно поправлять ремень на плече или держать сумку в руке.

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Впрочем, совсем маленькие модели тоже не всегда оправданы. Если в сумку не помещаются телефон, ключи, кардхолдер и еще несколько мелочей, пользы от нее немного. Для повседневной жизни лучше выбирать кросс-боди среднего размера.

Трендова сумка середнього розміру
Замшевая сумка кросс-боди. Фото из Instagram

А вот с цветом можно поиграть. Красная, зеленая или бордовая сумка станет ярким акцентом даже к простому наряду из джинсов, свитера и куртки.

Структурированная сумка

Такая модель хорошо сочетается с жакетами, прямыми брюками, рубашками и классическими пальто. Не обязательно искать сумку с большим логотипом. Хорошая кожа, аккуратная фурнитура и удачные пропорции часто выглядят гораздо лучше, чем заметная надпись на половине сумки.

Сумка, що має гарний вигляд
Структурированная сумка. Фото из Instagram

В этом сезоне стоит присмотреться к темно-коричневым моделям. Шоколадный оттенок легко сочетается с бежевым, серым, молочным и синим денимом, а черный при этом не остается единственным возможным вариантом.

Хобо

Сумка подойдет тем, кому не нравятся жесткие формы. У нее мягкий корпус, округлые линии и, как правило, длинная ручка, благодаря которой сумку удобно носить на плече. Она будет уместна с объемным свитером, кожаной курткой или тренчем.

Сумка-хобо буде доречною восени
Сумка-хобо. Фото из Instagram

Четырех таких моделей вполне достаточно, чтобы покрыть основные потребности. Тоут можно оставить для рабочих дней, кросс-боди — для прогулок, структурированную сумку — для более официальных образов, а хобо — для непринужденных комплектов.

Лучше иметь несколько разных моделей, которые действительно используются, чем целую полку красивых вещей, которые большую часть времени просто стоят в шкафу.

Ранее мы писали о том, что Наоми Кэмпбелл заметили на Ибице по дороге к яхте. Для пляжного выхода модель выбрала легкое платье и зеленую сумку Hermès, стоимость которой составляет около 25 тысяч долларов.

Также Новини.LIVE сообщали, что на Неделе высокой моды в Париже Иша Амбани появилась с редкой сумкой Hermès Birkin. Аксессуар сразу выделялся среди других деталей ее образа — его считают одной из самых дорогих моделей Birkin в мире.

мода сумки аксессуары стиль трендовые сумки
Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "мода"
Автор:
Юлия Хивренко

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