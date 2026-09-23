Какие сумки украсят любой образ этой осенью: тоуты, замша и другие трендовые модели

Черная сумка в образе. Фото: magnific

Осенний гардероб трудно представить без тренча, кожаной куртки, уютного трикотажа и любимых джинсов. Но именно аксессуары часто определяют, насколько завершен образ. И сумка здесь играет не последнюю роль. Этой осенью в Instagram можно увидеть немало интересных моделей.

Новини.LIVE отобрали сумки, которые чаще всего выбирают модницы для своих осенних образов.

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Замшевые сумки

Замша осенью снова оказывается среди фаворитов. На этот раз внимание привлекают не столько строгие модели, сколько мягкие сумки без четкой формы. Стилисты считают, что они прекрасно подойдут к вещам, которые обычно носят в прохладное время года: джинсам, свитерам, кожаным курткам и пальто.

Замшевая сумка. Фото из Instagram

Большие черные сумки

Чем больше вещей нужно взять с собой осенью, тем актуальнее становится вместительная сумка. Телефон, кошелек, косметичка, зонт, блокнот и еще несколько необходимых мелочей — все это должно куда-то поместиться.

Черная сумка. Фото из Instagram

Именно поэтому большие черные модели снова появляются в образах модниц. Их главное преимущество — универсальность.

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Маленькие бордовые сумки

Бордовый цвет остается одним из самых заметных акцентов осеннего сезона. Если полностью переходить на насыщенную палитру не хочется, достаточно добавить небольшую сумку этого оттенка. Ее можно носить с базовыми вещами черного, серого, бежевого и коричневого цветов. Бордовая сумка может стать той самой деталью, которая придает простому образу выразительность.

Бордовая сумка. Фото из Instagram

Коричневые тоуты

Вместительные туфли давно стали привычной частью женского гардероба, но осенью наиболее актуальными будут модели коричневых оттенков. Они подходят к офисной одежде — жакетам, рубашкам и брюкам, но не ограничиваются только деловыми образами. Коричневую сумку можно сочетать с джинсами, свитером или верхней одеждой.

Коричневая сумка. Фото из Instagram

Сумки с эффектом крокодиловой кожи

Фактура, напоминающая крокодиловую кожу, этой осенью заметна и на сумках. Такой принт придает аксессуару выразительность даже тогда, когда сама модель имеет простую форму.

Сумка из крокодиловой кожи. Фото из Instagram

При этом сумки с подобной фактурой не обязательно остаются лишь трендовой покупкой на один сезон. Эффект крокодиловой кожи давно используется в классических аксессуарах, поэтому такая деталь может вписаться и в базовый гардероб.

Ранее мы писали о том, что плетеные сумки уступили место аксессуарам необычных форм. На подиумах появились модели в виде лебедей, птиц, ракушек, улиток и даже собак — сумка теперь может быть не только практичным аксессуаром, но и заметной деталью образа.

Также Новини.LIVE сообщали, что Наоми Кэмпбелл заметили на Ибице по дороге к яхте. Для пляжного выхода модель выбрала зеленую сумку Hermès, стоимость которой составляет около 25 тысяч долларов — по нынешнему курсу это более миллиона гривен.